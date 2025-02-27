Balıkesir'de Yaşlılara Ücretsiz Evde Berber Hizmeti Başlatıldı - Son Dakika
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Balıkesir'de Yaşlılara Ücretsiz Evde Berber Hizmeti Başlatıldı

Balıkesir\'de Yaşlılara Ücretsiz Evde Berber Hizmeti Başlatıldı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, kırsal bölgelerdeki hasta, yaşlı, engelli ve yatağa bağlı 60 yaş üstü vatandaşlar için 'Evde Berber Hizmeti' uygulamasını başlattı. Bu hizmetle, berberlere ulaşamayan yaşlıların kişisel bakımının kolaylaştırılması hedefleniyor.

27.02.2025 10:01  Güncelleme: 10:04
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi özellikle kırsal bölgelerde yaşayan ve berberlere ulaşamayan hasta, yaşlı, engelli ve yatağa bağlı 60 yaş üzeri vatandaşlara yönelik "Evde Berber Hizmeti" hizmeti uygulamasını başlattı.

Özel bireylere ve yaşlı vatandaşların kişisel bakımlarını kolayca karşılayabilmesi için ücretsiz berber hizmetinin detaylarını Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın paylaştı.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğünce yürütülen proje çerçevesinde berberi bulunmayan mahallelerde yaşayan 60 yaş üzeri hasta, yaşlı, engelli ve yatağa bağlı vatandaşlara berber hizmeti veriliyor. Özellikle kırsal bölgelerde yaşayan ve berberlere ulaşım imkanı bulamayan vatandaşların hizmet ayağına götürülürken bu proje ile vatandaşların yaşamlarının kolaylaştırılması hedefleniyor. Ücretsiz olarak verilen hizmetten yararlanmak için başvurular 444 40 10 numaralı çağrı merkezi üzerinden alınıyor. Yaşlılara ve engelli vatandaşlara hak ettikleri sevgi ve saygıyı göstermek için ihtiyaçlarını tespit ederek çözüme kavuşturmak için yeni projeler hayata geçirdiklerini söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, yediden yetmişe herkesin yanında olacaklarını söyledi. Hasta ve yaşlı vatandaşların yakınları, berber hizmetinden çok memnun olduklarını belirtirken Başkan Akın'a teşekkürlerini iletti.

Paha biçilemez bir hizmet

Başkan Akın'ın "Çalınmadık kapı kalmayacak" talimatını verdiği Yakın Çözüm Ekibi, berber hizmeti alamayan vatandaşların sesi oldu. Yakın Çözüm Ekibine iletilen talepler üzerine Büyükşehir Belediyesi'nin bu soruna hızlıca el attığını söyleyen vatandaşlar, bu hizmetten çok memnun olduklarını ifade etti. Yaşlı ve özel vatandaşlar açısından bu hizmetin paha biçilemez derece kıymetli olduğunu belirten Balıkesirliler, Başkan Akın'a teşekkürlerini iletti. Vatandaşlar, ilk defa hayata geçen bu hizmeti şöyle değerlendirdi: Ahmet Uz: "İmkanı olan var, olmayan var. Yatalak olan hastalar ve yaşlılarımız için güzel bir hizmet" dedi. İsmail Başkurt: "Yakın Çözüm Ekibi bizi aradığında köydeki eksikliklerimizi sordu. Biz de köyde berberin olmadığını söyledik. Ama bu kadar kısa zamanda bu hizmeti bize ulaştıracaklarını düşünmemiştim. Çok hızlı bir şekilde organize edildi. Bu hizmet için Ahmet Akın'a teşekkür ederim" dedi. Fatma Eraşık: "Özellikle benim için bu hizmet çok iyi oldu. Hastamı, berbere götürmeye gücüm yetmiyor" dedi. İsmail Karahan: "Çok güzel bir hizmet oldu. Yaşlılarımızı kaldırıp götüremiyoruz. İmkanımız yok. Çok büyük sıkıntı çekiyorduk. Belediye Başkanımız Ahmet Akın, çok güzel düşünmüş. Ücretsiz olduğu için daha iyi. Bu hizmet paha biçilemez" dedi.

"Yalnız bırakmayacağız"

Türkiye'nin en fazla yaşlı nüfusuna sahip iller sıralamasında 6. sırada yer alan Balıkesir'de, yaşlıları asla yalnız bırakmadıklarını ve asla da bırakmayacaklarının altını çizen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Kentimizde yaşayan yaşlılarımızın çoğu yalnız yaşıyor. Ama biz, Büyükşehir Belediyesi olarak onları yalnız bırakmayacağız. Engelli vatandaşlarımızın da yanındayız. Neye ihtiyaçları varsa karşılıyoruz. Tek temennimiz onların rahat etmesi ve mutlu olması. Balıkesir, benim ailem. Onlarda ailemin fertleridir. Kimin bize ihtiyacı olursa biz orada olacağız. Yedisinden yetmişine her yaştan vatandaşımızın ihtiyaçlarına çözüm üretiyoruz" diye konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Balıkesir'de Yaşlılara Ücretsiz Evde Berber Hizmeti Başlatıldı - Son Dakika

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