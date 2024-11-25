Balıkesir'de Yeni Üniversite Otobüsleri Tanıtıldı - Son Dakika
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Balıkesir'de Yeni Üniversite Otobüsleri Tanıtıldı

Balıkesir\'de Yeni Üniversite Otobüsleri Tanıtıldı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerinin ulaşımını kolaylaştırmak için yeni yüksek kapasiteli otobüslerini tanıttı. Başkan Ahmet Akın, test sürüşü yaparak öğrencilerin ulaşım sorunlarına çözüm sunacaklarını belirtti.

25.11.2024 19:39  Güncelleme: 19:41
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi üniversite öğrencilerinin yoğun olarak kullandığı hatlardaki yeni otobüslerini tanıttı. Yüksek yolcu kapasitesine sahip otobüsün tanıtımını yapan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, direksiyona geçerek test sürüşü yaptı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş. (BTT), kentte eğitim gören öğrencilerin yoğun olarak ulaşımını sağladığı 22K- Kurtdereli- Kampüs ve 10- Bandırma Merkez Duraklar- Fakülte Hastane güzergahlarındaki duraklarda bekleme sürelerini ve araç içi yoğunlukları azaltmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Çevreci yatırımlarla şehir içi trafik yoğunluğunu azaltarak, ulaşım konforunu artırmayı hedefleyen belediye, 25 metre uzunluğundaki yüksek yolcu kapasitesine sahip yeni araçları tanıttı. Teknolojik donanımı yenilenmiş ve toplam 282 yolcu kapasitesine sahip aracın direksiyonuna geçen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Tren Garı-Çağış Kampüs güzergahını kullanarak test sürüşünü gerçekleştirdi. Test sürüşü esnasında duraklardan yolcu indirip yolcu alan Akın'ı sürücü koltuğunda gören öğrenciler ise ilk etapta şaşırdıklarını ifade ederken bu hattın devreye girmesiyle ulaşım sorunlarının ortadan kalkacağını söyledi.

Ulaşım bir hak

Test sürüşü esnasında açıklamalarda bulunan Akın, Balıkesir'in her şeyin en güzelini hak ettiğini belirtirken hem üniversite güzergahında hem de Körfez hattında metrobüs tipi araçlara ihtiyaç olduğunu söyledi. Balıkesir'in dönüştüğünü ve değiştiğini ifade eden Akın, kentte yaşayanların hayat standartlarını da yükselttiklerini söyledi. Başkan Akın konuşmasını şöyle sürdürdü: "Ulaşım bir hak. Biz de bunu en üst seviyeye taşımak için çalışmalar yapıyoruz. Şimdi elektrikli ve normal otobüslerimiz gelecek. Körfez Bölgesi'nde hem de üniversite güzergahında öğrencilerimize bir kolaylık sağlamak için metrobüsümüzü test ediyoruz. Hem bu bölge için hem de Edremit bölgesi için. Güney Marmara için de çalışmamız var. Bunu da neticelendireceğiz." dedi.

Rektör Oğurlu'ya ziyaret

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, test sürüşünün ardından Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu'yu makamında ziyaret etti. Başkan Akın'ı kapıda karşılayan Oğurlu, yeni hattın hayata geçmesiyle öğrencilerin kent merkezine ulaşımını da rahatlatacağını söyledi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Balıkesir'de Yeni Üniversite Otobüsleri Tanıtıldı - Son Dakika

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