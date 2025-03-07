Balıkesir'de Kadın Jandarmalar Suçla Mücadelede Aktif - Son Dakika
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Balıkesir'de Kadın Jandarmalar Suçla Mücadelede Aktif

Balıkesir\'de Kadın Jandarmalar Suçla Mücadelede Aktif

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan kadın subay ve astsubaylar suç ve suçun önlenmesinde aktif rol oynarken, sorumluluk bölgelerinde vatandaşların da ilgi odağı oluyor.

07.03.2025 09:29
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Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan kadın subay ve astsubaylar suç ve suçun önlenmesinde aktif rol oynarken, sorumluluk bölgelerinde vatandaşların da ilgi odağı oluyor.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli kadın subay ve astsubaylar 'Söz konusu vatan ise gerisi teferruattır' ilkesi ile görev yapıyor. Şehrin dört bir yanında görev alan kadın komutanlar, vatandaş ile sıcak diyaloglar da kurarak suçla mücadelede öne çıkıyor.

Üsteğmen Refika Taş: "Bu üniformayı giyince cinsiyetinizden çok işiniz öne çıkmaktadır"

Balıkesir'in merkez ilçesi olan ve 200 bin kişinin yaşadığı Karesi ilçesinin komutanı olan Karesi İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Refika Taş, jandarma personeli ile birlikte ilçenin huzur ve güvenliğini sağlıyor. Üsteğmen Taş, "Jandarma Genel Komutanlığı içinde yalnızca erkeklere değil kadın personellere de yer verilmektedir. 'Kadın kolluk personeli nasıl olunur' sorusuna çok sayıda kişi cevap arar ve gerekli şartları yerine getirmek ister. Oysa ki bu mesleğin bir sevda, gönül işi olduğu kimsenin aklına gelmez. Bizim mesleğimizde cinsiyete dayanan görünür herhangi bir ayrımcılığın olmadığı ve seçkin bir meslekte çalışmanın mutluluğunu yaşamaktayım. Bu üniformayı giyince cinsiyetinizden çok işiniz öne çıkmaktadır. Her sabah evimden işime giderken çocuklarım 'anne bugün eve erken gel' derler. Biz, mesleğimiz gereği 24 saat esasına göre çalışan bir kurumuz. Biz de mesai mefhumu yoktur. Prensibim şudur; 'Söz konusu vatansa gerisi teferruattır' diyerek çocuklarım ile birlikte bu hayatı beraber yaşıyoruz" dedi.

İlçe bölgesindeki yol kontrol noktalarını bizzat denetleyen Jandarma Üsteğmen Refika Taş, Değirmenboğazı Kontrol Noktasında uygulama esnasında denk gelen kadın sürücülere ise 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla karanfil verdi. Kadın sürücülerin destek mesajları verdiği anlarda Üsteğmen Taş, sürücülere güvenli sürüşler diledi.

Üsteğmen Taş, eş zamanlı yapılan kırsal mahalle devriyelerinde ise özellikle mahallede bulunan yaşlı ve düşkünlerin ziyaret edilmesini, ihtiyaçlarının kontrol edilmesinin yanı sıra şehit ailelerine mutlaka gidilerek selamlarının iletilmesini emir vererek bizzat yetişemediği yerlere de jandarma devriyelerince gidilmesini sağlıyor.

Teğmen Nesibe Şeyma Omuk: "Jandarma olma fikri öğrencilerin ilgisini çekiyor"

Balıkesir Üniversitesi Çağış Yerleşkesi'nde bulunan Üniversite Jandarma Karakolu komutanlığı yapan Teğmen Nesibe Şeyma Omuk ise, gününün önemli bir kısmını yaklaşık 20 bin öğrencinin bulunduğu karakol bölgesinde geçiriyor. Suça ve ihbarlara müdahale noktasının yanı sıra suçun önlenmesi için de gayret sarf eden Teğmen Omuk, özellikle üniversite öğrencilerini hedef alarak banka hesaplarını kullanmak isteyen dolandırıcılara karşı öğrencileri bilgilendirerek ve gerektiği noktada müdahalelerde bulunarak görevini yerine getiriyor. Teğmen Omuk, "Öğrenciler beni gördüklerinde çok şaşırıyorlar. Daha sonra hevesli bir şekilde yanıma gelerek sorular soruyorlar. Jandarma olma fikri öğrencilerimize cazip geliyor. Karakolumuzu ziyaret ederek nasıl jandarma olabileceklerini soruyorlar. Biz öğrencilerimize, 'bugün burada ben varım, yarın sizler olacaksınız' dediğimde öğrencilerin gözlerindeki ışıltıyı görmek benim için gurur verici ve umut veren muhteşem bir duygu" dedi.

Astsubay Çavuş Fadime Özçay: "Kadın ve çocuklar karşılarındaki kadın personele kendini daha iyi ifade edebiliyor"

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Aile İçi Şiddetle Mücadele İşlem Astsubayı olarak görev yapan Jandarma Astsubay Çavuş Fadime Özçay ise aile içi şiddetin önlenmesi ve çocukların mağdur olmaması için görevini yürütüyor. Mahalle mahalle irtibat kurarak Kadın Destek Uygulaması (KADES) ile ilgili bilgi veren Asb. Çvş. Özçay, özellikle kırsal mahallelerde şiddet önleme noktasında çalışıyor. Asb. Çvş. Özçay, Kabaklı kırsal mahallesinde kadınlarla bir araya gelerek KADES uygulamasının ne olduğunu ve nasıl çalıştığını anlattı. Özçay, "Ülkemizde şiddet, fiziksel olduğu gibi ekonomik ve cinsel olarak da meydana geliyor. Şiddet gören mağdur kadın ve çocuklar, kadın personele kendini daha iyi ifade edebiliyor. Olayları aydınlatmak anlamında bizim sorduğumuz sorulara da çekinmeden cevap verebiliyorlar. Şiddet gören kadın, karşısında kadın personel görerek çekinmeden olup biteni anlatabiliyor. Bu şekilde yaşadığı şiddetin etkilerini de daha kolay aşabilmektedir" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Balıkesir'de Kadın Jandarmalar Suçla Mücadelede Aktif - Son Dakika

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