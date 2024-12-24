Balıkesir'deki Mühimmat Fabrikasında Patlama - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Balıkesir'deki Mühimmat Fabrikasında Patlama

Balıkesir\'deki Mühimmat Fabrikasında Patlama

Balıkesir'deki mühimmat fabrikasında patlama sonucu 12 işçi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

24.12.2024 13:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'deki mühimmat fabrikasında 12 işçinin ölümüne sebep olan patlamanın teknik sebepleri araştırılırken, hayatını kaybedenlerin yakınları ise fabrikaya geldi. Köylüsünü kaybeden 5 yıl önce de fabrikadan emekli olan Ali İhsan Elmacı ise "Fabrika faraday kafesi ile kaplı, güvenlik önlemleri üst düzeyde. Nasıl oldu araştırılıyor" dedi.

Balıkesir'e 20-25 kilometre mesafede Karesi ilçesi Kavaklı kırsal mahallesindeki fabrikada saat 08.25 sularında patlama yaşandı. Kapsül üretilen bölümde 08.00 vardiyasına gelen işçiler patlama sonrası büyük şok yaşadı. Patlamanın ardından yangının çıktığı olayda 12 işçi hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu açıklanırken, fabrikada çalışanların aileleri bir bir gelmeye başladı. Hayatını kaybeden köylüsü ile ilgili bilgi almak için gelen Ali İhsan Elmacı ise "Patlama olmuş. Henüz ne sebepten dolayı olduğuyla ilgili bir açıklama yapmadılar. Ben de 5 önce bu fabrikada üretim sorumlusuydum. Emekli oldum. Köylümüz Muhammet Ergin vardiya sorumlusuydu. Hassas bir patlayıcı, nasıl olduğunu araştırıyorlar. Yıldırım düştü deniyor. Ama yıldırım düşmesine karşı bütün tedbirleri var. Faraday kafesi ile fabrika kaplı. Güvenlik önlemleri sıkı olan bir fabrikadır" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, Emlak, Yerel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Yerel Balıkesir'deki Mühimmat Fabrikasında Patlama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:56 Serdar Ortaç, mahkemede aylık gelirini açıkladı Serdar Ortaç, mahkemede aylık gelirini açıkladı
13:20 Suriye Milli Ordusu, PKKYPG’nin Münbiç’e sızma girişimini engelledi Suriye Milli Ordusu, PKK/YPG'nin Münbiç'e sızma girişimini engelledi
12:23 Gelecek Partisi Milletvekili Nedim Yamalı, AK Parti’ye geçmek için partisinden istifa etti Gelecek Partisi Milletvekili Nedim Yamalı, AK Parti'ye geçmek için partisinden istifa etti
10:52 Cinsel ilişki, gasp, darp Astsubay- imam aşk skandalında yüz kızartan ayrıntılar Cinsel ilişki, gasp, darp! Astsubay- imam aşk skandalında yüz kızartan ayrıntılar
09:30 Balıkesir’de patlayıcı üretilen fabrikada patlama: 12 ölü, 5 yaralı Balıkesir'de patlayıcı üretilen fabrikada patlama: 12 ölü, 5 yaralı
18:57 Fenerbahçe, başka takımda 27 milyon euroluk krize neden oldu Fenerbahçe, başka takımda 27 milyon euroluk krize neden oldu
18:57 İstanbul için uykuları kaçıracak ’’büyük kıyamet’’ uyarısı İstanbul için uykuları kaçıracak ''büyük kıyamet'' uyarısı
18:46 Davutoğlu’ndan ’Emevi Camii’nde namaz’ sorusuna yanıt Davutoğlu'ndan 'Emevi Camii'nde namaz' sorusuna yanıt
18:30 Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, ameliyat oldu Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, ameliyat oldu
18:22 Resmi açıklama yapıldı: 3 Japon otomobil devi birleşiyor Resmi açıklama yapıldı: 3 Japon otomobil devi birleşiyor
18:16 Avusturya’da yapılan polis baskınında uzun namlulu silahlar ve yasadışı Nazi sembolleri bulundu Avusturya'da yapılan polis baskınında uzun namlulu silahlar ve yasadışı Nazi sembolleri bulundu
18:01 Yusuf Dikeç’e Süleyman Demirel Üniversitesi tarafından fahri doktora payesi verildi Yusuf Dikeç'e Süleyman Demirel Üniversitesi tarafından fahri doktora payesi verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2024 14:18:39. #1.12#
SON DAKİKA: Balıkesir'deki Mühimmat Fabrikasında Patlama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.