Başkan Ahmat Akın\'dan ihtiyaç sahibi emeklilere müjde

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, ihtiyaç sahibi emekli vatandaşların yüzünü güldürecek bir projeyi daha hayata geçirdi. İhtiyaç sahibi olduğu tespit edilen ve Balıkesir'de ikamet eden tüm emeklilerin ilaç katılım payları, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak.

Göreve geldiği günden bu yana kent yoksulluğu ile mücadele etmek amacıyla birçok projeyi hayata geçiren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılar ve düşük kalan emekli maaşlarıyla hayatlarını idame ettirmeye çalışan emekli vatandaşların yüzünü güldürecek bir hizmete daha imza atıyor. Faaliyete aldığı Emekliler Evi ile onların hem sosyalleşip hem de kaliteli ürünlere uygun fiyatlara ulaşabildiği bir mekanı kente kazandıran Başkan Ahmet Akın şimdi de ihtiyaç sahibi emekli vatandaşların ilaç katılım payının Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacağının müjdesini verdi.

Yakın kartlarına yatırılacak

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından koordinasyonu sağlanacak olan katılım payı desteğinden yararlanmak isteyen ihtiyaç sahibi emekli vatandaşlar, https://basvur.balikesir.bel.tr/?aspxerrorpath=/KatkiPayi linkini tıklayarak çıkan formu dolduracak ve eczaneden aldığı reçete dökümünü sisteme yükleyecek. Sosyal incelemenin gerçekleştirilmesinin ardından ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen emeklilerin ilaç katılım payı, Yakın Kartlarına yatırılacak.

"Emeklilerin işi çok zor"

20 ilçenin her birinde sık sık vatandaş ziyaretleri gerçekleştiren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, bu ziyaretler esnasında İhtiyaç sahibi emekli vatandaşlar için bir müjde verdi. Bundan sonraki süreçte kentte ikamet eden ihtiyaç sahibi emekli vatandaşların ilaç katılım payının bugünden itibaren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından ödeneceğini açıklayan Başkan Ahmet Akın "Emeklilerimiz için iki mekan daha açma planımız var. 20 ilçemizin tamamında da açacağız. Emeklilerin işi çok zor. Bunun partisi yok, zaten benim partim Balıkesir. Balıkesir'imizde 373 bin emeklimiz var. Her birinin sağlığı bizler için çok önemli. Yıllarını devletimize, milletimize vermiş olan emeklilerimizin zor gününde yanlarında olabilmek için ihtiyaç sahibi emeklilerimizin ilaç katılım paylarını bugünden itibaren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak biz ödeyeceğiz. Tüm ihtiyaç sahibi emekli büyüklerimize hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi. - BALIKESİR