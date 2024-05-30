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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen 'Balıkesir Dönüşüm Kongresi' başladı. Şehrin sosyo-ekonomik, demografik yapısını gün yüzüne sermek ve dirençli kentler oluşumu ile deprem gerçeğini daha iyi anlamak adına yapılan kongrenin açılış konuşmasını yapan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Balıkesir'e biçtiğim hedef, dünya markası haline gelmesidir" dedi.

Balıkesir'de geniş katılımın sağlandığı Balıkesir Dönüşüm Kongresi açılış konuşmaları ile başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Dönüşüm, hayatın en temel gerçeğidir. Evrenden hiçbir şey durmaz. Her şey dönüşür. Coğrafya dönüşür. Dağlar, taşlar dönüşür. İnsanlar dönüşür. Toplumlar dönüşür. Dil dönüşür. Bakmak ve görmek bile dönüşür. Kentler de dönüşür. Ancak kentsel dönüşüm binalara kat çıkmak değil, daha fazla beton değildir. Çünkü kentsel dönüşüm aslında refah, huzurdur ve özgürlüktür. Bugün buraya asıl bunu konuşmak ve yeni bir bakış açısı ortaya koymak için bir aradayız. 1975 yıldan sonra büyük bir siyasi dönüşüm yaşayan, bana göre dünyanın en güzel şehri Balıkesir'de siyasi dönüşümü kentsel zihniyet dönüşümüne evirmek için bir aradayız. Çok değerli konuklar, Balıkesir'imiz tarihi, kültürü, doğal kaynakları, çevresi, insanı ve ekonomisiyle böylesine zengin bir kent ki, böylesi de muazzam bir kentin bugün ve geleceğine yön verecek söz söylerken, bir o kadar da büyük bir sorumluluk hissediyorum. Bir kenti geliştirmek, o kenti bilmek ve iyi analiz etmekle başlar. Varlığını, yoklarını, geçmişini ve gelecek hedeflerini, hassasiyetlerini, insanlarını ve onların hayata bakışlarını, duygusunu, duruşunu, beklentilerini iyi öğrenmek, tanı ve yol haritasını ona göre belirlemekle başlar. İşte biz de tam buradan başlıyoruz. Balıkesir'i Balıkesir yapan değerleri özümseyerek sindirerek yerelden kalkınma hedefiyle yola çıkmış bir belediye olarak rekabet gücümüz yüksek. Dünyayla entegre olmuş, sürdürülebilir bir kalkınma anlayışına sahip. Kısıtlı kaynakları. verimli şekilde kullanan yaşam kalitesi her geçen gün biraz daha artan bir Balıkesir için çalışmak için buradayız. Bu yolda ilerlerken hep ailem dediğim çok kıymetli Balıkesirli hemşehrilerimden aldığım güçle bu kenti bir dünya kenti yapma yolundaki yürüyüşümüze başlamış bulunmaktayız. Kentimizin stratejik yol haritasını ve kalkınma planını belirlemede çok önemli bir adım olacak. Ortak aklı yürüterek fikir alışverişi yapacağız. Yeni bir Balıkesir vizyonu hep birlikte ortaya koyacağız" dedi.

Başkan Akın, sözlerini şöyle sürdürdü: "Belediyeler sadece yol, su, altyapı, imar ve planlama gibi klasik hizmetlerle sınırlı olmadığı, kentlerin yaşam kalitesini arttırmanın da asli görevi olduğu bir dönemin içindeyiz. Bir kent düşünün dedim, tekrar söylüyorum. Bir kent düşünün. Hem sanayi hem tarım, hem hayvancılık, hem turizm hem ticaret ve hizmet sektöründe yüksek bir potansiyele sahip. Hem de sakin ve huzurlu yaşam olanağı sunan yapısıyla tam bir yaşanacak şehir. Tam yaşanacak şehir sıfatını hak eden yer Balıkesir. İşte Balıkesir çok sayıda potansiyelimizi aynı anda taşıyan eşine çok az rastlanan bir farklı ve özgün bir şehir. Balıkesirli ailem. Bu yola çıkarken Balıkesir'in gelecek vizyonuyla ilgili hedefleri belirlemiştir. Balıkesir'in yaşamının kalitesini geliştirmek, bunlardan en önde gelenlerden bir tanesidir. Sürdürülebilir kentsel gelişmeyi sağlamak demiştir. Katılımcı, demokratik ve bir demokratik bir yerel yönetim modeli oluşturmak ve dayanışma ruhu içinde yapacağız diye bu kültürü geliştirmek için yola çıkmıştık. Gururla ve heyecanla söylemek istiyorum ki, belirlediğimiz bu hedefler doğrultusunda siyaset yapmadan, en büyük siyaseti tüm Balıkesir'i kucaklayarak 1 Nisan'dan itibaren kimseyi ayırmadan çalışmaya başladık. Demokratik ve katılımcı bir yönetim anlayışımızın belki de ilk ve en önemli adımı olarak Balıkesir Dönüşüm Kongremizde Balıkesir'imizin geleceğine yön vermek için siz kıymetli aileme diyorum ki 31 Mart'ta oyunuzu verdiniz ve bizi getirdiniz. Buyurun şimdi söz sizdedir. Balıkesir'imiz aynen şu durumda. Potansiyeliyle, çocukluğumuzdan beri söylerler. Şeker var, un var, yağ var. Şimdi helva yapma zamanı. Bunu bütün Balıkesirli hemşehrilerim birlikte yapacağız. İnsanın tek başına hedefi olduğu gibi bir kentin de tek başına bir hedefi olmalı. Bu hedefte bir insanın hayatının sınırıyla eş değer olmamalı. Bir insanın ömrünü aşmalı. Elli yılı, yüz yılı sarmalı planlanmalı ve bu hedeflenmeli. Benim. Balıkesir'e biçtiğim hedef, Balıkesir'imi bir dünya markası haline gelmesidir" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu kısa birer konuşma gerçekleştirdi. - BALIKESİR