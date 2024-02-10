Balıkesir Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencileri Uluslararası Gastronomi Yarışması\'nda Zafer Kazandı

Balıkesir Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Altın Kepçe Turizm ve Aşçılar Derneği tarafından düzenlenen 8. Uluslararası Gastronomi Yarışması'nda fırtına gibi esti. Antalya- Alanya da gerçekleşen yarışmada, 10 öğrenci birlikte mücadele ederek toplamda 6 Altın Madalya ve 4 Bronz Madalya kazanarak adeta bir zafer elde etti.
Yarışma sürecinde öğrencilerle beraber aynı heyecanı paylaşan öğretmenleri Erhan Kolak ve Umut Serdar Özkaraca yarışma hakkında şu sözleri söylediler. Öğretmen Erhan Kolak, "Öğrencilerimizin 8. Uluslararası Gastronomi Yarışması'nda sergiledikleri başarı, onların tutku dolu çalışmalarının bir sonucudur. Yarışma sürecinde öğrencilerim, kendi kategorilerinde öne çıkarak ödüller kazandılar. Onların bu başarısı, öğrenci-öğretmen işbirliğinin ve birlikte oluşturduğumuz özel bir atmosferin ürünüdür. Her bir öğrencimin emeği benim için gurur verici. Yarışma, onların sadece mutfak becerilerini değil, aynı zamanda liderlik ve takım çalışması yeteneklerini de ortaya koydu. Bu süreçte yanlarında olmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Öğrencilerimi tebrik ediyor, bu başarıda emeği geçen diğer öğretmen arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Gelecekteki gastronomi şeflerimizin başarılarına tanıklık etmek beni heyecanlandırıyor" dedi.
Meslek Öğretmeni Umut Serdar Özkaraca'da, "Öğrencilerimizin 8. Uluslararası Gastronomi Yarışması'nda kazandıkları başarı, onların özverili çalışmalarının bir sonucudur. Bu yarışma sürecinde, öğrencilerimizle birlikte çalışmaktan dolayı büyük bir gurur duyuyorum. Her bir öğrencimiz, kendi kategorilerinde gösterdikleri üstün yetenekle adeta birer şef gibi performans sergiledi. Onların bu başarısı, sadece bireysel değil, aynı zamanda ekip çalışmasının da bir ürünüdür. Tüm öğrencilerimi tebrik ediyorum. Bu başarıda emeği geçen diğer öğretmen arkadaşlarıma da teşekkür ederim. Öğrencilerimizin gelecekteki başarılarını izlemek için sabırsızlanıyorum."
Okulda yapılan ödül töreninde konuşan Müdür Rıdvan Teke'de, öğrencilerin başarılı performansını ve başarılarını vurgulayarak, "Okulumuzun öğrencileri, 8. Uluslararası Gastronomi Yarışması'nda gösterdikleri üstün performansla büyük bir başarı elde ettiler. Ana Yemek, En İyi Lise Ekip, Yöresel Yemekler, Uzak Doğu Asya, Makarna ve Balık Yemekleri kategorilerinde kazandıkları 6 Altın Madalya ve 4 Bronz Madalya, öğrencilerimizin azmi ve yeteneklerinin bir göstergesidir. Bu yarışma, eğitim kalitemizin ve öğrencilerimizin başarılı bir yansımasıdır. Gastronomi Şehri unvanı almaya çalışan şehrimizden böyle gençlerin çıkması bizleri ayrıca gururlandırmıştır. Tüm öğrencilerimizi kutluyor, onların gelecekteki başarılarına olan inancımızı yineliyorum. Aynı zamanda öğrencilerimizi yetiştiren öğretmenlerimize de teşekkür ediyor, başarılarınızla gurur duyuyoruz" dedi. - BALIKESİR
AK Parti İstanbul Kadın Kolları İl Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Vefat haberini duyuran AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Acımız tarifsiz. Vefat eden kardeşimizin kıymetli ailesine baş sağlığı, yakınlarına ve tüm AK Parti ailemize sabırlar diliyorum. Mekanı cennet makamı âli olsun inşallah." dedi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 5 gündür kayıp olarak aranan 7 aylık hamile anne Selma Abacı ve 2 çocuğu, jandarma ekiplerinin dedektif gibi iz sürmesiyle yaylada toprağa gömülü halde ölü olarak bulundu. Katil zanlısının öldürdüğü çocukların babası olduğu, Selma Abacı ile yasak aşk yaşadığı ortaya çıktı.
AK Parti'nin Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmasına uzun namlulu silahlarla düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralanırken, olay anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde aracın kapüşonlu bir kişiyi sokaktan aldığı görüldü. Öte yandan şahsın eline uzun namlulu silah aldığı anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.
Somali'nin başkenti Mogadişu'da Birleşik Arap Emirlikleri'nin askerlerinin bulunduğu General Gorod Askeri Kampı'na silahlı saldırı düzelendi. Saldırıda 2'si Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) subayı, 5 asker hayatını kaybetti. Eğitimini tamamlayan askerlerin silahlarını teslim aldığı törenin hemen ardından yaşanan olayı, terör örgütü Eş-Şebab üstlenirken, yaralanan BAE'li üst düzey görevli Albay Mohamed bin Mubarak'ın ise durumunun kritik olduğu belirtildi.
Real Madrid'in, sahasında Girona'yı 4-0 mağlup ettiği maça Arda Güler damga vurdu. Takımına penaltı kazandıran Arda, topun başına geçmek istedi fakat penaltıyı Joselu kullandı. Topu Arda'nın elinden alan Joselu, penaltıyı kaçırınca büyük eleştiri aldı.
RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamada Türkiye Kupası'nın formatının değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Atan, ''İki stoperim 120 dakika oynayıp maça çıktılar. Fikir alışverişinde bulunabiliriz. Sezonun yoğun döneminde kupa oynanıyorsa, Fransa'daki gibi 90 dakika sonunda penaltı atalım ve kazananı belirleyelim. Madem Avrupa'yı örnek alıyoruz... Oyuncuları bu kadar ezdirmenin ve günleri kısa tutmanın anlamı yok'' dedi.
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in katılımıyla Muş'ta düzenlenen aday tanıtım toplantısında konuşan Belediye Başkan Feyat Asya, on yıllık dönem süresince halka hizmet anlayışıyla vatandaşların gönlüne dokunduğunu belirtti.
ABD'nin California eyaletinde, 6 kişiyi taşıyan helikopter Mojave Çölü'ne düştü. Kazada yaşamını yitirenlerin olduğu öğrenilirken ölü sayısına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Son Dakika › Yerel › Balıkesir Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencileri Uluslararası Gastronomi Yarışması'nda Zafer Kazandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?