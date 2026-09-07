Balıkesir Gömeç'te bisikletçiler trafik cinayetlerinde ölen öğretmeni andı - Son Dakika
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Balıkesir Gömeç'te bisikletçiler trafik cinayetlerinde ölen öğretmeni andı

Balıkesir Gömeç\'te bisikletçiler trafik cinayetlerinde ölen öğretmeni andı
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Gömeç Dalış Köyü'nde bir araya gelen 250 bisikletçi, geçtiğimiz ay iki aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden öğretmen Serkan Kadıoğlu'nu ve yollarda yaşamını yitiren tüm bisikletçileri andı. Kadıoğlu'nun eşi Sevda Kadıoğlu'nun da katıldığı anma etkinliğinde sürücülere emniyet şeridi ihlali ve dikkatsizlik konusunda uyarılarda bulunuldu.

Gömeç ilçesinde, bisikletçiler geçtiğimiz ay iki aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden öğretmen Serkan Kadıoğlu'nu andı. 250 bisikletçinin bir araya geldiği etkinlikte, sürücüler uyarılırken, bu güne kadar hayatını kaybeden bisikletçilerde anıldı.

Gömeç dalış köyünde bir araya gelen bisikletçiler, kazada hayatını kaybeden öğretmen Serkan Kadıoğlu ile diğer arkadaşlarını anarken, basın açıklaması yaptı. Yapılan açıklamalarda sürücüler dikkatli olmaya çağırıldı. Basın açıklamasını da Serkan Kadıoğlu'nun eşi Sevda Kadıoğlu ile bisikleti Nuray Karakaya yaptı. Yapılan açıklamada da, "Bugün burada sadece bisiklete binmek için değil, bir daha hiçbir bisikletçinin çıktığı yoldan dönemediği bir yolculuk yaşamaması için toplandık. Geçmişten bugüne yollarda kaybettiğimiz bütün bisikletçi arkadaşlarımızı anıyoruz. Onların yarım kalan yollarını, bekleyen ailelerini, geride kalan bisikletlerini ve söylenemeyen vedalarını unutmadık. ve unutmayacağız. Çünkü bisikletçi trafikte bir engel değildir. Bisiklet bir ulaşım aracıdır. Yol yalnızca motorlu araçlara ait değildir. Bizler de bu yolların eşit kullanıcılarıyız. Bir sürücünün birkaç saniyelik dikkatsizliği, sabırsızlığı ya da hız tutkusu; bir insanın bütün hayatına mal olmamalı. Bir insanın yaşamı, birkaç saniyelik aceleden daha değerlidir ve özellikle söylüyoruz: Emniyet şeridi bir kaçış şeridi değildir. Bir sollama şeridi değildir. Trafikten kurtulmak için kullanılacak boş bir alan değildir. Bisikletlilerin çoğu zaman güvenli olduğunu düşünerek sığındığı bu alanın motorlu araçlar tarafından ihlal edilmesi, onları doğrudan ölüm riskiyle karşı karşıya bırakmaktadır. Emniyet şeridine giren her araç, orada bulunabileceğini düşünmediği bir bisikletlinin yaşam alanını işgal eder. Emniyet şeridi ihlali yalnızca bir trafik kuralı ihlali değildir. Bir insanın yaşam alanına girmektir. Bisikletliye güvenli mesafe bırakmak bir nezaket değil, yaşam hakkına saygıdır. Hız sınırına uymak bir tercih değil, sorumluluktur. Direksiyon başında telefon kullanmamak, alkollü araç kullanmamak, emniyet şeridini ihlal etmemek ve bisikletliyi fark etmek hepimizin görevidir. Güvenli yollar, kesintisiz bisiklet güzergahları, etkin denetim, emniyet şeridi ihlallerine karşı caydırıcı yaptırımlar ve trafikte yaşam hakkını önceleyen bir kültür istiyoruz. Çocuklarımızın bisiklete binmekten korkmadığı, ailelerin sevdikleri eve dönene kadar endişeyle beklemediği, bir bisikletçinin arkasından "keşke" demek zorunda kalmadığımız şehirler istiyoruz. Bugün pedallarımızı kaybettiklerimiz için çeviriyoruz. Her pedalımız onların anısına, her kilometremiz yaşam hakkına, her sesimiz daha güvenli yollar için. Biz kimseyle savaşmıyoruz. Biz yalnızca yaşamak istiyoruz. Yolu paylaşın. Mesafeyi koruyun. Emniyet şeridini ihlal etmeyin. Yavaşlayın. Fark edin. Çünkü yolda karşınıza çıkan bir bisikletin üzerinde bir anne, bir baba, bir çocuk, bir kardeş, bir arkadaş vardır. ve herkesin eve dönmeye hakkı vardır. Kaybettiklerimizi unutmayacağız. Başka bisikletçiler ölmesin diye susmayacağız. Trafikte şiddete karşı, yaşamdan yana olmaya devam edeceğiz" sözlerine yer verildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Balıkesir Gömeç'te bisikletçiler trafik cinayetlerinde ölen öğretmeni andı - Son Dakika

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