Balıkesir haberleri: Havran'da muhtarlar toplantısı yapıldı

Balıkesir'in Havran Kaymakamı Enver Özderin başkanlığında Eylül ayı muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi.

Sekizeylül Ortaokulu Konferans Salonunda yapılan toplantıda merkez ve kırsal mahallelerin sorunları hakkında muhtarlar ihtiyaç ve sorunları dile getirdi ve bu sorunların çözüm yolları hakkında kurum müdürleriyle karşılıklı istişare yapıldı.

Kaymakam Özderin başkanlığında düzenlenen toplantıya İlçe Jandarma Komutan Murat Sol, İlçe Emniyet Müdürü İlhan Çakır, İlçe Müftüsü Sedat Karali, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdür V. Ahmet Şirin, İlçe Tarım ve Orman Müdürü İshak Kuzu, İlçe Yazı İşleri Müdürü Yakup Nar ve mahalle muhtarları katıldı. - BALIKESİR