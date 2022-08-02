Edremit'te yeşil alanlara bakım - Son Dakika
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Edremit'te yeşil alanlara bakım

02.08.2022 11:04
Edremit'te yeşil alanlara bakım

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Edremit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlık ekipler yeşil alanlarda bakım ve çim biçme işlemlerini aralıksız sürdürüyorEdremit Belediyesi'nden yapılan açıklamada "Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz kentimizdeki yeşil alanlar, çocuk parkları ve...

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Edremit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlık ekipler yeşil alanlarda bakım ve çim biçme işlemlerini aralıksız sürdürüyor

Edremit Belediyesi'nden yapılan açıklamada "Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz kentimizdeki yeşil alanlar, çocuk parkları ve yol kenarlarında temizlik, bakım ve ot biçme çalışmalarına aralıksız devam ediyorlar." Denildi. Çalışmaların sezon boyunca aralıksız devam edeceği öğrenildi. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

Edremit Belediyesi, Balıkesir, Edremit, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Edremit'te yeşil alanlara bakım - Son Dakika

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