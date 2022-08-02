Edremit Belediyesi'nden yapılan açıklamada "Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz kentimizdeki yeşil alanlar, çocuk parkları ve yol kenarlarında temizlik, bakım ve ot biçme çalışmalarına aralıksız devam ediyorlar." Denildi. Çalışmaların sezon boyunca aralıksız devam edeceği öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Edremit Belediyesi, Balıkesir, Edremit, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Edremit'te yeşil alanlara bakım - Son Dakika

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