Edremit Zabıta Ekiplerinden Sahillere Gece Operasyonu - Son Dakika
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Edremit Zabıta Ekiplerinden Sahillere Gece Operasyonu

27.07.2022 11:55

Balıkesir'in Edremit ilçesinde zabıta ekipleri gece yarısı operasyonu düzenledi. Sahillerde kalıcı olarak bırakılan şezlong, şemsiye, masa ve sandalyeler iş makinelerinin yardımı ile toplandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde zabıta ekipleri gece yarısı operasyonu düzenledi. Sahillerde kalıcı olarak bırakılan şezlong, şemsiye, masa ve sandalyeler iş makinelerinin yardımı ile toplandı.

Edremit Belediyesi Zabıta ekiplerinin sahillerdeki işgale karşı çalışmaları devam ediyor. Ekipler tarafından Güre ve Altınoluk Mahallesi'nde bazı işletmelerin ve vatandaşların şezlong, şemsiye, masa ve sandalyeleri kalıcı hale getirerek vatandaşların denize girmesine engel olması nedeniyle gece yarısı iş makinesi ve kamyonlarla operasyon düzenlendi. Jandarma ekiplerinin de destek verdiği operasyonda vatandaşların denize girmesine engel olan, sahili işgal eden şemsiye, şezlong, masa ve sandalyeler toplandı.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, sahillerin tüm vatandaşların ortak kullanım alanı olduğunu belirterek Edremit Belediyesi sorumluluk alanında bulunan sahil kesiminde vatandaşlara engel yaratan unsurların ortadan kaldırılmaya devam edeceğini söyledi.

Kaynak: ANKA
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Son Dakika Yerel Edremit Zabıta Ekiplerinden Sahillere Gece Operasyonu - Son Dakika

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