Hayırsever gurbetçiden eşek yüküyle kitap - Son Dakika
Üye Girişi

Hayırsever gurbetçiden eşek yüküyle kitap

19.08.2022 01:04
Hayırsever gurbetçiden eşek yüküyle kitap

Balıkesir'in Havran ilçesinde, Almanya'da yaşayan gurbetçi vatandaş bir eşeğin heybesine yüklediği kırtasiye malzemeleri ve kitapları çocuklara dağıttı.

Balıkesir'in Havran ilçesinde, Almanya'da yaşayan gurbetçi vatandaş bir eşeğin heybesine yüklediği kırtasiye malzemeleri ve kitapları çocuklara dağıttı.

Türkiye'nin eşekli Dostoyevskisi olarak isimlendirilen ve 30 senedir Almanya'da yaşadığı öğrenilen 59 yaşındaki Ersin Bilge isimli hayırsever Anadolu'daki köyleri gezerek çocuklara kitap dağıtıyor.

Havran'nın Fazlıca Mahallesi'ndeki Halil İbrahim Yıldırım İlkokulu'nu ziyaret eden hayırsever gurbetçi, Türk ve dünya klasikleri ile kırtasiye malzemeleri dağıtıp çocukları sevindirerek gönüllerde taht kurdu.

Okulun bahçesinde çocuklarla kahvaltı da yapan iki çocuk babası Ersin Bilge, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilkokulda öğretmeniyle arasında geçen bir diyalogdan etkilenerek bu projeyi hayata geçirdiğini söyledi.

Bir gün dersini yapamadığı için öğretmenin 'Neden dersini yapmadın?" sorusuna; "Ben de kalem defter mi var?" diye cevap verince öğretmeninin kendisine kızdığını ve "Seni eşek sudan gelene kadar seni döverim" ifadeleri üzerine durumu annesine harfiyen aktardığını anlatan Ersin Bilge, "Annem de bana öğretmenine gidip eşek sudan gelmezse ne kadar dayak yiyeceğimi sormamı söyledi. Annemin bu cümlesinden sonra bende edebi ve mizahi olarak çok güzel bir duygu ve düşünce oluştu. Bir köy çocuğu olarak öğretmenim o cümleyi kurduktan sonra okulda oturup sınıf penceresinden dağlara taşlara bakarak bir hayal kurdum; 'Birisi eşeklerin üzerine heybelere, hurçlara kalem, defter, kitap yükleyip getirip bize vermiş olsa.' diye. Şimdi ben bu hayali gerçeğe dönüştürmek için yola çıktım" dedi.

Bunun üzerine ilk önce doğup büyüdüğü Erzincan'ın Çayırlı ilçesine gidip 800 öğrenciye kalem, defter, silgi ve buna benzer hediyeleri çocuklarla buluşturduğunu dile getiren Bilge şu ana kadar 6 bin köy çocuğuna ulaştığını kaydetti.

Her ay Almanya'daki, Avrupa'daki dostlarıyla 40 üniversiteli öğrenciye burs verdiklerini, yazdığı kitabın gelirini köy çocuklarına bağışladığını belirten Ersin Bilge, "Ben artık köy çocuklarıyla dönüp 8-9 yaşındaki çocukluğumu yaşıyorum. Hayalinin peşinde koşan biri olarak çocukların arasında olmaktan da çok mutuyum. Ben buraya istesem lüks araçlarla gelebilirim. Ama ben çocukken eşeği düşündüm. Eşekle yola çıkma hayali kuran bir çocuk olarak okulun kapısından eşekle geldiğimde sevgili çocuklarımız bu konsepti hiçbir zaman unutmayacak" diye konuştu.

Fazlıcalı öğrenciler ise eşekle gelmesi karşısında şaşkınlık ve mutluluk yaşadıklarını söyledikleri gurbetçiye hediyelerinden dolayı teşekkür etti. - BALIKESİR

YORUMLAR
500
Avrupa Atletizm Şampiyonası Avrupa Atletizm Şampiyonası Artistik Cimnastik Erkekler Avrupa Şampiyonası Artistik Cimnastik Erkekler Avrupa Şampiyonası
Kaynak: İHA

Balıkesir, Almanya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hayırsever gurbetçiden eşek yüküyle kitap - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:28 Meteoroloji'den uyarı! Bu iki bölge sağanak yağışa teslim olacak
00:03 Fenerbahçe, deplasmanda Austria Wien'i 2-0 mağlup etti!
23:56 Android kullanıcıları bu uygulamalara dikkat! Telefonda gizlenip bilgileri kopyalıyorlar
23:56 Fenomen Enes Batur'un son hali sevenlerini üzdü!
23:26 Şarkıcı Mustafa Sandal'dan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye sert sözler: Elinize kolunuza hakim olun
23:20 Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Şafak Mahmutyazıcoğlu için Alaattin Çakıcı ile görüşmüş
23:18 Yürek yakan ölüm! 11 yaşındaki çocuk izinsiz bindiği traktörün hakimiyeti kaybederek yaşamını yitirdi
22:55 Avusturya'da skandal hareket! Milli eldiven Altay Bayındır'a tribünden davul tokmağı attılar
22:49 Bakan Soylu'dan sığınmacılarla ilgili gündem olacak açıklama: Türkiye yaşlanıyor
22:45 Alaattin Çakıcı, Mahmutyazıcoğlu cinayeti hakkında ilk kez konuştu: Akrabam olsa Azrail dışında kimse dokunamazdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2022 01:04:26. #1.13#
SON DAKİKA: Hayırsever gurbetçiden eşek yüküyle kitap - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement