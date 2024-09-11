Ünlü Fotoğrafçı Ahmet Esmer Vefat Etti - Son Dakika
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Ünlü Fotoğrafçı Ahmet Esmer Vefat Etti

Ünlü Fotoğrafçı Ahmet Esmer Vefat Etti

Balıkesirli fotoğraf ve karikatür fotoğraf sanatçısı Ahmet Esmer (90), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Ünlü sanatçının vefatı Balıkesir'de ve sanat dünyasında üzüntü ile karşılandı.

11.09.2024 09:44
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Balıkesir'in yetiştirdiği dünyaca ünlü fotoğraf ve karikatür fotoğraf sanatçısı Ahmet Esmer vefat etti. Ünlü sanatçının vefatı Balıkesir'de ve sanat dünyasında üzüntü ile karşılandı.

Balıkesirli fotoğraf ve karikatür fotoğraf sanatçısı Ahmet Esmer (90), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Esmer'in oğlu Fatih Esmer, babasının cenazesinin bugün ikindi namazını müteakiben Zağnos Paşa Camisi'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Başçeşme Mezarlığı'na defnedileceğini sosyal medya hesaplarından açıkladı.

Ünlü fotoğraf sanatçısı Ahmet Esmer, Yeşilçam yıldızlarının portreleri ve Balıkesir'in çeşitli tarihi eserlerinin fotoğrafları ile biliniyordu. Son zamanlarında karikatür fotoğraf yarışmalarına da katılan sanatçının uluslararası ödülleri de bulunuyordu.

Ahmet Esmer kimdir?

Bulgaristan'ın Kırcaali bölgesinde dünyaya gelen Esmer, ailesiyle Türkiye'ye göç ettikten sonra garsonluk ve benzeri mesleklerin ardından 1952 yılında fotoğrafçılığa başladı. Geçimini eski usul makinelerle Hükümet Konağı çevresinde fotoğraf çekerek sağlayan Esmer, bir süre sonra kendi stüdyosunu kurdu. Foto Esmer stüdyosunda Yeşilçam'dan Kemal Sunal, Tuncel Kurtiz, Tamer Yiğit, Hulusi Kentmen, Avni Dilligil gibi yıldızların yanı sıra müzisyen Cem Karaca'nın da aralarında bulunduğu birçok sanatçının fotoğrafları arşivde bulunuyordu. Ahmet Esmer'in; Balıkesir Fotoğraf Sanatı Derneğinin (BASAF) isim babası, kurucu üyesi, devlet sanatçısı ünvanları vardı. Ahmet Esmer, 2 çocuk ve 4 torun sahibiydi.

Ünlü fotoğraf sanatçısı Ahmet Esmer'in vefatı, Balıkesir'de ve sanat dünyasında üzüntüye sebep oldu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ünlü Fotoğrafçı Ahmet Esmer Vefat Etti - Son Dakika

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