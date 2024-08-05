Balıkesir Kaymakamı İlçedeki Karayolu Kavşaklarında İncelemelerde Bulundu - Son Dakika
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Balıkesir Kaymakamı İlçedeki Karayolu Kavşaklarında İncelemelerde Bulundu

Balıkesir Kaymakamı İlçedeki Karayolu Kavşaklarında İncelemelerde Bulundu

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bulunan karayolu kavşaklarında yaşanan sıkıntıları çözmek amacıyla Kaymakam İlyas Memiş, Karayolları Bölge Müdürlüğü yetkilileriyle bir araya geldi. İncelemelerde Otogar Kavşağı, Postacı Kavşağı, Pelitköy Kavşakları ve diğer talep edilen bölgelerde çözüm alternatifleri değerlendirildi.

05.08.2024 17:19
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Balıkesir'in Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş Karayolları Bölge Müdürlüğü yetkilileriyle ilçede bulunan karayolu kavşaklarında incelemelerde bulundu

Kaymakam İlyas Memiş Karayolları İzmir Bölge Müdürü Murat Gönenli ile ilçede sıkıntı yaşanan kavşaklar ile üst ve alt geçit talep edilen bölgelerde incelemelerde bulundu. İlçeden geçen Çanakkale İzmir karayolu hattında sıkıntı yaşanan Otogar Kavşağı, Postacı Kavşağı, Pelitköy Kavşakları ile Hastane Önü Üst Geçit Talebi ve Polis Merkezi ile Geriş Mahallesi arasındaki yolda alt geçit talep edilen bölgede yerinde inceleme yaparak yetkilerle birlikte çözüm alternatifleri değerlendirildi.

İncelemelere Karayolları İzmir Bölge Müdürü Murat Gönenli, İlçe Emniyet Müdürü Faik Karabaş, AK Parti İlçe Başkanı Hayri Zeybek, Edremit Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği yetkilileri ve karayolları bölge müdürlüğü yetkilileri katıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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