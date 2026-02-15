Balıkesir'de Kent Lokantası'na vatandaştan yoğun ilgi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Balıkesir'de Kent Lokantası'na vatandaştan yoğun ilgi

Balıkesir\'de Kent Lokantası\'na vatandaştan yoğun ilgi
15.02.2026 13:39  Güncelleme: 13:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın tarafından açılan Kent Lokantası, uygun fiyatlı ve sağlıklı yemekleriyle ilgi çekiyor. Haftanın altı günü hizmet veren lokanta, toplumsal dayanışmayı güçlendiren hizmetleriyle vatandaşların tercih noktası haline geldi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın tarafından hayata geçirilen Kent Lokantası'na açıldığı günden bu yana ilgi artarak devam ediyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği Kent Lokantası, uygun fiyatlı, sağlıklı ve lezzetli yemekleriyle yediden yetmişe tüm vatandaşların buluşma noktası oldu. Vatandaşların bütçesine uygun, lezzetli ve sağlıklı yemek yeme imkanı sunan Kent Lokantası'nı hayata geçiren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, insan odaklı hizmetleriyle vatandaşların gönlünü kazandı. Toplu Taşıma Merkezi'nde yer alan Kent Lokantası'nda pazar günleri hariç haftanın altı günü 13.00-16.00 saatleri arasında birbirinden lezzetli yemekler, yanında ekmeği ve suyu ile birlikte vatandaşlara 75 TL'den sunuluyor. Manyas ve ardından gelen talepler doğrultusunda ilçelerde de Kent Lokantalarının açılması planlanıyor. Askıda yemek uygulamasıyla toplumsal dayanışmayı güçlendiren Kent Lokantası'nda her gün binlerce vatandaş aynı sofrada buluşuyor.

"Ahmet Akın'ımıza helal olsun"

Kent Lokantası'nda fiyatların çok uygun olduğunu dile getiren Ahmet Kocatürk, "Yemekleri çok güzel. Ahmet Akın'ımıza helal olsun diyoruz. Bir çorba için lokantaya gittiğinde 120 lira veriyorsun, burada 75 liraya yemeğini yiyorsun. Onun için burası daha güzel" ifadelerini kullandı.

Sağlıklı ve lezzetli yemekleri çok uygun fiyatlarla alabildiğini söyleyen İbrahim İslem, "Açıldığı günden itibaren burada yemek yiyorum. Lokantalarda yemekler pahalı. Burada üç öğün yemek yiyoruz. Hizmet güzel. Yemekler güzel. Bütçemizin yettiği kadar burada yiyoruz. Ahmet Bey'e teşekkür ediyorum" sözleriyle memnuniyetini ifade etti.

Emekliler de öğrenciler de Kent Lokantası'nı tercih ediyor

Kent Lokantası'nda sağlıklı ve lezzetli yemekleri çok uygun fiyata yiyebildiğini belirten Efe Türeli, "Buraya yakın bir dershaneye gidiyorum. Öğrenciyim. Öğle vakitlerinde buraya gelip yemek yiyoruz. Bizim için de güzel oluyor. Hem uygun fiyatlı hem güzel yemekler çıkıyor" diyerek menü çeşitliliğini de beğendiğini dile getirdi.

Başkan Akın'ı bu hizmetlerden dolayı teşekkür eden İbrahim Korkmaz, "Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın'a buradan kucak dolusu selam gönderiyorum. Allah razı olsun. O var oldukça bu Balıkesir'e hizmet olacak" şeklinde konuştu.

Kent Lokantası'nda yemekleri çok beğendiğini dile getiren Canberk Fındıklı ise, "Burası fiyatlar açısından uygun. Sağlıklı, güvenli ve bol çeşitli. Bence hizmet de çok güzel. Bazı günlerde sebze yemeği, bazı günlerde et yemeği çıkıyor. Ahmet Başkan'ımıza böyle hizmetler yaptığı için çok teşekkür ediyoruz" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kent Lokantası, Ahmet Akın, Gastronomi, Balıkesir, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Balıkesir'de Kent Lokantası'na vatandaştan yoğun ilgi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Saatlerdir dehşeti yaşıyorlar Burası göl değil iki ili birbirine bağlayan kara yolu Saatlerdir dehşeti yaşıyorlar! Burası göl değil iki ili birbirine bağlayan kara yolu
Bakana canlı yayında elektroşok Acılar içinde yere devrildi Bakana canlı yayında elektroşok! Acılar içinde yere devrildi
Köpeklere yaptıkları kan dondurmuştu Sapık doktorun cezası düşürüldü Köpeklere yaptıkları kan dondurmuştu! Sapık doktorun cezası düşürüldü
Münih’te Rubio, Şeybani ve Abdi aynı masada “Bin kelimeye bedel fotoğraf“ notuyla paylaşıldı Münih'te Rubio, Şeybani ve Abdi aynı masada! "Bin kelimeye bedel fotoğraf" notuyla paylaşıldı
IMF’den Türkiye’nin ekonomi programına övgü IMF'den Türkiye'nin ekonomi programına övgü
Vatandaşın isyanı karşılık buldu Bakan Gürlek yeni projeyi ilk kez duyurdu: Alo Adalet hattı kuracağım Vatandaşın isyanı karşılık buldu! Bakan Gürlek yeni projeyi ilk kez duyurdu: Alo Adalet hattı kuracağım

14:54
Pedofil milyarderin skandal alışveriş listesi: Bebekler için...
Pedofil milyarderin skandal alışveriş listesi: Bebekler için...
14:35
Bir şarkı çaldı, 17 çiftin hayatı değişti
Bir şarkı çaldı, 17 çiftin hayatı değişti
14:06
Sapığa bak sen Tahliye olduktan sadece 12 gün sonra aynı suçtan tutuklandı
Sapığa bak sen! Tahliye olduktan sadece 12 gün sonra aynı suçtan tutuklandı
13:56
Dev telefon markası kapanıyor mu Şirketten resmi açıklama geldi
Dev telefon markası kapanıyor mu? Şirketten resmi açıklama geldi
13:39
Son seçim anketinde çarpıcı sonuç Fark 3 puandan fazla
Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! Fark 3 puandan fazla
13:16
Kredi kartı kullananlar dikkat Yarın resmen yürürlüğe giriyor
Kredi kartı kullananlar dikkat! Yarın resmen yürürlüğe giriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2026 15:20:29. #7.13#
SON DAKİKA: Balıkesir'de Kent Lokantası'na vatandaştan yoğun ilgi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.