Balıkesir Lisesi keşşafları Çanakkale cephesine uğurlandı

Çanakkale Savaşı'nda vatan savunmasına katılan keşşaf (izci) birliğinin tamamı şehit olan Balıkesir Lisesi öğrencileri, 110 yıl sonra tekrar cepheye uğurlandı. Asker kıyafetleri giyerek askerlik şubesine giden ve ardından kına yakılan öğrenciler temsili olarak Çanakkale cephesine uğurlandı.

1914 yılında adı Balıkesir Sultanisi olan Balıkesir Lisesi'nden keşşaflık (izci) görevinde olan yaklaşık 100 öğrenci Çanakkale Savaşı'nın çıkması ile birlikte askere alınmış ve savaş neticesinde Balıkesir Lisesi savaşın olduğu 2 yıl mezun öğrenci verememiştir. Çanakkale Savaşı'nın 110. yıl dönümünde hatıraları tekrar yaşatan Balıkesir Lisesi Derneği, yaptığı program ile lisede okuyan öğrencilerine dönemin asker kıyafetlerini giydirdi. İlk olarak okul yanında bulunan Çanakkale Şehitler Anıtı'nda buluşan öğrenciler daha sonra davul ve zurnanın 'Çanakkale' türküsü eşliğinde 1914 yılında askerlik şubesi olarak kullanılan binaya giderek askerlik belgelerini aldı. İsimleri okunan askerler bina içerisine girerek temsili olarak askerlik şubesi başkanının elinden Osmanlıca ile hazırlanmış belgelerini 'Vatan Sağolsun' sesleri eşliğinde aldılar. Yürüyüşün ardından İstanbul'un fethinde önemli rol oynayan Zağnos Paşa'nın adını taşıyan Zağnospaşa Cami'ne gelen temsili askerlere burada kınalar yakıldı. Avuçlarına yakılan kınaların ardından askerler Çanakkale cephesine uğurlandı. - BALIKESİR