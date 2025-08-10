Balıkesir Sındırgı\'da 6.1 Büyüklüğünde Deprem: Bir Bina Yıkıldı, Panik Havası Hakim

Merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6.1 (Mw), büyüklüğündeki meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre Bir bina yıkıldı, bazı yapılarda ciddi hasar oluştu. Vatandaşlar sokaklara çıktı, bölgede panik havası hakim, AFAD ve diğer ekipler saha tarama ve arama-kurtarma çalışmalarına başladı. Ana depremden sonra 4.6 büyüklüğünde ikinci bir sarsıntı daha yaşandı. Uzmanlar, artçıların sürebileceğini ve dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.

Depremden sonra devlet kanadından ilk açıklama Çumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan geldi. Yılmaz, "Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 6.1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. AFAD başta olmak üzere ilgili kurumlarımız saha tarama çalışmalarına başlamış, gelen ihbarlar titizlikle incelenmektedir."

dedi.

AFAD, Balıkesir genelinde belirlenmiş toplanma alanlarını e-Devlet ve AFAD Harita uygulaması üzerinden erişilebilir hale getirdi. Vatandaşlar toplanma alanlarını e-Devlet üzerinden: Giriş yap Arama kutusuna "Afet ve Acil Durum Toplanma Alanı Sorgulama" yaz İl/ilçe seçerek harita üzerinden görebilecekler. AFAD ve Kızılay koordinasyonunda arama-kurtarma ve yardım dağıtımı sürüyor. Sındırgı Belediyesi ve gönüllüler, bölgeye gıda, hijyen ve teknik ekipman gönderiyor. Yardımlar arasında hilti, jeneratör, el lambası, gıda kolileri gibi acil ihtiyaçlar yer alıyor. - BALIKESİR