Balıkesir Sındırgı'daki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor - Son Dakika
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Balıkesir Sındırgı'daki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor

Balıkesir Sındırgı\'daki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor
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Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Gölcük ile Karakaya mahalleleri arasında çıkan orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Sındırgı Belediyesi ekipleri müdahale ediyor. Yangını kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor.

(BALIKESİR) - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Gölcük ile Karakaya mahalleleri arasında çıkan orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Sındırgı Belediyesi ekipleri müdahale ediyor. Yangını kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesine bağlı Gölcük ve Karakaya mahalleleri arasında çıkan orman yangınına ekipler müdahale etti. Orman Bölge Müdürlüğü, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Sındırgı Belediyesi'nin çalışmasıyla yürütülen söndürme çalışmalarında 2 helikopter, arazözler, itfaiye ekipleri ve belediyeye ait su takviye aracı görev yapıyor.

Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, yangının ilk andan itibaren tüm imkanlarla kontrol altına alınmaya çalışıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Gölcük ve Karakaya mahallelerimiz arasında çıkan orman yangınına, Orman İşletme Müdürlüğümüz, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerimiz ve belediye personelimizle koordineli bir şekilde ilk andan itibaren müdahale ediyoruz. 2 helikopter, arazözler, itfaiye ekipleri ve belediyemize ait su takviye aracımızla yangını kontrol altına almak için çalışmalar aralıksız sürüyor. Canla başla görev yapan tüm ekiplerimize kolaylıklar diliyor, yangından etkilenen hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Temennimiz, yangının en kısa sürede tamamen kontrol altına alınmasıdır."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Balıkesir Sındırgı'daki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor - Son Dakika

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