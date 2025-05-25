Balıkesir Spor Camiası Ali Hikmet Akkaş\'ı Kaybetti

Türkiye Futbol Saha Komiserleri Derneği (TFSKD) Balıkesir Şubesi eski başkanı ve Balıkesir şubesinin onursal başkanı Ali Hikmet Akkaş (84) vefat etti. Akkaş'ın cenazesi ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

Balıkesir spor camiasının sevilen isimlerinden Futbol Saha Komiserleri Derneği Balıkesir Şubesi eski başkanı Ali Hikmet Akkaş 84 yaşında vefat etti. 1977 yılında saha komiserliğine başlayan ve aralıksız 27 yıl dernek başkanlığını yürüten Akkaş geçtiğimiz yıl görevini bırakmıştı. Balıkesir'in en eski spor adamlarından biri olup, uzun yılar boyunca saha komiseri olarak amatör futbola hizmet verirken, Futbol Saha Komiserleri Derneği Balıkesir Şubesi Başkanlığı görevini de yaptı. Spor adamı Ali Hikmet Akkaş'ın cenazesi, bugün Zağnos Paşa Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Başçeşme mezarlığında toprağa verildi. Akkaş'ın cenaze namazına Altıeylül Belediye Başkan yardımcısı Ertan Kayatepe, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aytekin Durmaz, Gençlik ve Spor adamları, sporcular, gözlemciler ve çok sayıda gazeteci ile vatandaş katıldı. - BALIKESİR