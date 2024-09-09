Balıkesirli çiftçi tarlada kalan domatesleri ihtiyaç sahiplerine bağışladı - Son Dakika
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Balıkesirli çiftçi tarlada kalan domatesleri ihtiyaç sahiplerine bağışladı

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Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde çiftçi Halil Tükenmez, artan maliyetler nedeniyle ve alıcı bulamadığı için tarlada kalan domatesleri, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için bağışladı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi domateslerden salça üreterek dar gelirli vatandaşlara ulaştıracak.

09.09.2024 11:24  Güncelleme: 11:35
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(BALIKESİR) - Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde çiftçi Halil Tükenmez, artan maliyetler nedeniyle ve alıcı bulamadığı için tarlada kalan domatesleri, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için bağışladı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi domateslerden salça üreterek dar gelirli vatandaşlara ulaştıracak.

Türkiye'de domates üretiminde 5'inci sırada bulunan Balıkesirli domates üreticileri, artan maliyetler karşısında eriyen fiyat dolayısıyla ürünlerini toplayamadan tarlada bırakmak zorunda kalıyor.

Altıeylül İlçesine bağlı kırsal Köseler Mahallesi'nde domates yetiştiren Habil Tükenmez; işçi ve mazot giderleri hesaplandığında üründen kazanacağı miktardan fazla olması ve tüm bunlara rağmen satıcı bulamamasından dolayı domatesini toplayamadı.

Büyükşehir Belediyesi'ne müracaat ederek tarlasındaki salçalık domateslerin, belediye aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını istedi. Hayırsever çiftçi Habil Tükenmez'in isteğini yerine getiren Büyükşehir Belediyesi, kendi personeli ve vatandaşların desteğiyle domatesleri tarladan topladı. Büyükşehir Belediyesi Aşevi'nde domateslerle salça yapılmaya başlandı. Salça yapımı tamamlandıktan sonra ihtiyaç sahiplerine  ulaştırılacak.

"Dar gelirli vatandaşa katkımız oldu"

Habil Tükenmez, "Domates ihracatına kota koydular, dış pazarımızı kapattılar. Onun için iç pazara da üretim fazla geldi, satış olmadı. Bizzat kendim gittim belediyeye. Onlar da uygun gördüler, bağışta bulunduk. Hiç olmazsa bu vesileyle bizim de dar gelirli vatandaşa katkımız oldu. Belediye personel gönderdi, topladılar. Domates kendini imha etmeden, ihtiyaç sahiplerine ulaşması bizi memnun etti. Belediyenin bu işe el atması bizim para kazanmamızdan daha güzel oldu. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz" dedi.

İhtiyaç sahiplerine ulaştırılması konusunda domates toplamaya yardımcı olan Mehmet Aygün, tarla sahibi ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederek ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmak için iyi bir uygulama olduğunu dile getirdi. Kendilerinin de bir katkısı olması adına dar gelirli ailelere yardım için domates topladıklarını dile getiren Remziye Aygün, tarla sahibi ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Balıkesirli çiftçi tarlada kalan domatesleri ihtiyaç sahiplerine bağışladı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Balıkesirli çiftçi tarlada kalan domatesleri ihtiyaç sahiplerine bağışladı - Son Dakika

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