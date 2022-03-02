Balıkesirli, her yerde okuyor... Büyükşehir'den "Beni Oku" projesi - Son Dakika
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Balıkesirli, her yerde okuyor... Büyükşehir'den "Beni Oku" projesi

02.03.2022 16:12

Balıkesirli, her yerde okuyor.

Balıkesirli, her yerde okuyor... Büyükşehir'den "Beni Oku" projesi

BALIKESİR Balıkesir Büyükşehir Belediyesi vatandaşların otobüs beklerken ya da seyahat ederken daha keyifli ve kaliteli vakit geçirmelerini sağlayacak "Beni Oku" projesini hayata geçirdi.

Toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşların, durakta araç beklerken ve seyahat ederken geçirdikleri vakti daha iyi değerlendirmeleri için Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığı tarafından hayata geçirilen "Beni Oku" uygulamasında 'Şiir Oku', 'Hikaye Oku', 'Bunları Biliyor Muydunuz' başlıklı 3 kategori yer alıyor. Büyükşehir Belediyesi uygulamayla bir yandan otobüs yolculuklarının daha keyifli hale getirilmesini diğer yandan da okuma alışkanlığının kazandırılmasını ve yaygınlaştırılmasını hedefliyor.

UYGULAMA NASIL ÇALIŞIYOR?

Vatandaşlara online ortamda kitap okuma fırsatı sunan uygulamayı kullanmak için; duraklarda ve otobüs içerisinde bulunan "Beni Oku" yazılı kare kodun telefon ile okutulması ve açılan uygulamada çıkan "Oku" butonuna tıklanması gerekiyor. Sonrasında vatandaşlar, 'Şiir Oku', 'Hikaye Oku', 'Bunları Biliyor Muydunuz' kategorileri arasında okumak istediği başlığı seçip uygulamada bulunan içeriklere ulaşabilecek.

Balıkesirli, her yerde okuyor... Büyükşehir'den Beni Oku projesi
Balıkesirli, her yerde okuyor... Büyükşehir'den Beni Oku projesi
Balıkesirli, her yerde okuyor... Büyükşehir'den Beni Oku projesi

YORUMLAR
500
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Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir, Tragger, Şiir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Balıkesirli, her yerde okuyor... Büyükşehir'den 'Beni Oku' projesi - Son Dakika


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