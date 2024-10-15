Balıkesirli kadınlara judo eğitimi verilecek - Son Dakika
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Balıkesirli kadınlara judo eğitimi verilecek

Balıkesirli kadınlara judo eğitimi verilecek

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından, kadına yönelik fiziksel şiddete karşı kadınların savunma becerilerini artırmak amacıyla Balıkesirli kadınlar için "Savunma Teknikleri Atölyesi" kurulacak.

15.10.2024 09:37  Güncelleme: 09:40
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından, kadına yönelik fiziksel şiddete karşı kadınların savunma becerilerini artırmak amacıyla Balıkesirli kadınlar için "Savunma Teknikleri Atölyesi" kurulacak. Judo eğitiminin verileceği atölyede dersler 22 Ekim Salı günü başlayacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen Savunma Teknikleri Atölyesi başvuruları 9 Ekim itibariyle başladı. Kadınların kendilerini daha güvende hissetmesi, fiziksel şiddete karşı kendini koruyabilmesi için judo eğitimi verilecek olan atölyede eğitimleri uzman kadın antrenörler verecek. Kursun son kayıt tarihi ise 20 Ekim olarak belirlendi.

Kadınlar artık daha güvende olacak

Savunma Teknikleri Atölyesi'nde gerçekleşecek olan eğitim dersleri sayesinde kadınlar daha özgüvenli olacak ve kendilerini korumak için gereken teknikleri öğrenerek kendilerini daha güvende hissedecek. Kontenjan sınırının olmadığı kursa 15-50 yaş aralığındaki her kadın başvuru yapabilecek. Her hafta salı ve perşembe günleri saat 20.00 ila 21.00 arasında gerçekleşecek olan kursun ilk dersi 22 Ekim salı günü başlayacak olup eğitimler Şehit Turgut Solak Judo Salonu'nda verilecek. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Balıkesirli kadınlara judo eğitimi verilecek - Son Dakika

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