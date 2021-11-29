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Balıkesirli Öğretmenler atık konusunda bilinçleniyor - Son Dakika

Balıkesirli Öğretmenler atık konusunda bilinçleniyor

29.11.2021 18:16

Balıkesirli Öğretmenler atık konusunda bilinçleniyor Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde "A(r)tık Yok Atık Yönetimi ve İklim Değişikliği Bilinçlendirme" projesi hayata geçirilmeye başlandı.

Balıkesirli Öğretmenler atık konusunda bilinçleniyor

BALIKESİR - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde "A(r)tık Yok Atık Yönetimi ve İklim Değişikliği Bilinçlendirme" projesi hayata geçirilmeye başlandı. İl genelinde yürütülen proje kapsamında; gönüllü öğretmenlere atık konusunda hazırlanan rehber doğrultusunda eğitimler veriliyor. Öğretmenler aracılığıyla, öğrenciler "A (r)tıksız bir hayat nasıl var olur?" konusunu ve bunun önemini eğlenerek öğrenecekler.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın öncülüğünde yürütülen "Sıfır Atık" çalışmaları doğrultusunda; İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından imzalanan protokolle "A(r)tık Yok Atık Yönetimi ve İklim Değişikliği Bilinçlendirme" projesi hayata geçirilmeye başlandı. Proje, sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde; atıkları kontrol altına almak, gelecek nesilleri günlük yaşamda uygulanacak yöntemler kapsamında bilinçlendirmek için entegre bir yaklaşımla atıkların yönetimi ve sıfır atık prensibini temel alıyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan "Atık Yönetimi, Sürdürülebilirlik ve İklim Değişikliği Kolaylaştırıcı Rehberi" kapsamında il genelinde; gönüllü öğretmenlere eğitici eğitimleri verilerek öğrencilere ve ailelerine, öğretmenler üzerinden ulaşılması hedefleniyor.

Çocuklar eğlenerek öğrenecekler

4. ve 7. sınıfların müfredatlarına uygun hazırlanan 8 etkinlikten oluşan rehber sayesinde öğrenciler sıfır atık kavramını güncel konu ve etkinlikler ile etkili, verimli, kalıcı bir şekilde öğrenecek. Eğitimler, çocukların keyifle içinde bulunmak istediği aktiviteler ve oyunlarla gerçekleştirilecek, çocuklar eğlenerek öğrenecekler. Atıkların doğada yok oluş süreleri, geri dönüşümün önemi ve bu konuda yapmaları gerekenleri öğrenecek çocuklar daha az atık oluşturmanın ve atıkları doğaya atmadan önce bir kez daha düşünmenin önemini kavrayacak.

Hedef, Toplumca atıksız bir hayat

Eğitimlerle ilgili bilgi veren Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Biyoloji Öğretmenliği Bölümü Öğretim Üyesi Burcu Gülgör Cabbar, uzun süredir çevre eğitimleriyle ilgili çalışmalar yürüttüğünü belirterek "A(r)tık Atık Yok'u nasıl başarabiliriz? konusunda öğrenciler için tasarlanmış çeşitli etkinliklerimiz var. Öğretmenlerimizle birlikte bunu büyüterek atığın azalmasına sebep olmak için bir şeyler yapmak temel amacımız. Öğrencilerin pek çoğunun bu konuda bilinçli olduklarının farkındayız. Onların da bize destek olup, ailelerini de bu işe katmalarını istiyoruz. Böylelikle, toplumca birlikte atıksız bir yaşama doğru nasıl gidebiliriz, iklim değişikliğine etkimizi nasıl azaltabiliriz konusunda çalışmalar yapmayı planlıyoruz" diye konuştu.

Balıkesirli Öğretmenler atık konusunda bilinçleniyor
Balıkesirli Öğretmenler atık konusunda bilinçleniyor
Balıkesirli Öğretmenler atık konusunda bilinçleniyor
Balıkesirli Öğretmenler atık konusunda bilinçleniyor

milli eğitim bakanlığı, Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir, Rehber, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Balıkesirli Öğretmenler atık konusunda bilinçleniyor - Son Dakika


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