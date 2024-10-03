Balveren'de 300 Yıllık Gelenek Yaşatılıyor - Son Dakika
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Balveren'de 300 Yıllık Gelenek Yaşatılıyor

Balveren\'de 300 Yıllık Gelenek Yaşatılıyor

Şırnak'ın Balveren beldesinde her yıl mezarlık ziyareti ve sofralar kurularak gelenek sürdürülüyor.

03.10.2024 16:39
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Şırnak'ın Balveren beldesinde yaklaşık 300 yıllık gelenek yaşatılıyor. Her yıl mezarlığı ziyaret eden vatandaşlar, ardından kurulan sofralarda bir araya geliyor.

Türkiye'nin farklı şehirlerinde ve yurt dışında yaşayan Balveren beldesi nüfusuna kayıtlı vatandaşlar, her yıl gerçekleştirilen geleneksel mezarlık ziyaretini bu yıl da gerçekleştirdi. Yıllardır ekim ayının ilk perşembe günü Cudi Dağı eteklerinde bulunan Balveren Mezarlığı'nda yapılan etkinliğe katılanlar, duaların ardından kazanlarda pişirilerek metrelerce uzunluktaki sofralarda ikram edilen yemekleri yedi. Çevre köylerden, Mardin, Diyarbakır, Batman, İstanbul, Mersin ve yurt dışından gelen yaklaşık 10 bin kişi etkinlikte buluştu.

Etkinliğe katılan Keleş Erkan, "Ölülerimizin ruhlarına Fatihalar okuyarak, yemeklerimizi pişirip ölülerimizin hayrına komşularımıza, köylülerimize dağıtıyoruz" dedi.

Melike Kabul ise "Bu bir geleneğimizdir. 300 yıldır, hatta 400 yıldır, daha fazla da diyebiliriz tam olarak net bir tarih yok. Her sene ekim ayının ilk haftası perşembe günü oluyor. Ölülerin hayrına yapılıyor. Her evden birileri geliyor. Çok güzel bir gelenek. Diyarbakır, Mardin, İstanbul'dan, Türkiye'nin her yerinden gelenler var" diye konuştu. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Balveren'de 300 Yıllık Gelenek Yaşatılıyor - Son Dakika

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