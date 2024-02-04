Bandırma Belediyesi Yarıyıl Şenliği Başladı

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Bandırma Belediyesi'nin çocukların ve ailelerinin güzel bir yarıyıl tatili geçirmesi için hazırladığı Yarıyıl Şenliği dün başladı.

Bandırma Belediyesi'nin 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının ilk yarısını tamamlayan öğrenciler için hazırladığı Yarıyıl Şenliği, Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun'un katılımıyla başladı. Kendileri için hazırlanan alanlarda oynayan çocuklar animatör ekip eşliğinde çeşitli gösteriler izledi.

Başkan Tosun, "Daha güzel bir Bandırma'da daha güzel bir dünyada yaşamayı en çok çocuklarımız hak ediyor. Siz yeter ki hep gülün çocuklar. Biz sizler için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Şenlik boyunca çocuklara pamuk şeker, balon boya kalemi ve ikramlıkların dağıtımı yapıldı.