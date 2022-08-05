Bandırma Belediyesinden Engelsiz Yaşam Kampı - Son Dakika
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Bandırma Belediyesinden Engelsiz Yaşam Kampı

05.08.2022 17:28
Bandırma Belediyesinden Engelsiz Yaşam Kampı

Bandırma Belediyesine ait Erdek-Tatlısu’da deniz kenarındaki alan kullanıma hazır hale getirildi. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Kapıdağ’da yapılaşmaya izin verilmeyen alanda, yeniden alınacak özel karar ile butik otel çalışması da yapılacak.

Bandırma Belediyesine ait Erdek-Tatlısu'da deniz kenarındaki alan kullanıma hazır hale getirildi. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Kapıdağ'da yapılaşmaya izin verilmeyen alanda, yeniden alınacak özel karar ile butik otel çalışması da yapılacak.

Kampta kalacaklar için Belediye Toplantı Salonunda kura çekildi. Kuranın ardından konuşan Başkan Tolga Tosun şunları söyledi:

"Belediyemize ait Erdek-Tatlısu'da, deniz kenarındaki alanımızı projelendirerek yeni ve örnek alınacak bir tesis kazandırdık: Engelsiz Yaşam Kampı. Bu kampta engelli vatandaşlarımız ve ailelerinin rahatça tatil yapabilecekleri, yaz mevsiminin güzelliklerinden faydalanabilecekleri tüm imkanları düşündük. Yetkin personelimiz, restoran ve kafe alanlarımız, bungalov ve kullanım alanlarımız, plaj ve sahil donatılarımız ile misafirlerimizi ağırlamaya hazırız.

"203 ENGELLİ VATANDAŞIMIZA"

Engelsiz Yaşam Kampının ilk yılı olması nedeni ile ilçemizde bulunan: Engelli ve Engelli Aileleri Derneği, İşitme Engelliler Kültür Spor Kulübü Derneği, Türkiye Sakatlar Derneği, Bedensel Engelliler Derneği, Özel Çocuklar Özel Bireyler Derneği, Engelime Renk Ver Derneği adına müracaatta bulunan 203 engelli vatandaşımız ve iki refakatçisini; 10 bungalovda, 8 Ağustos Pazartesi ile birlikte 3'er gün, 21 kamp döneminde, tüm masrafları Bandırma Belediyesi'ne ait olacak şekilde ağırlayacağız. Bunun için gerçekleştirdiğimiz kura çekiminde ilk talihliyi ben belirledim, adı Fırat Can Özer. Sevgili kardeşimi arayarak tebrik ettim.

"ENGELSİZ BİR DÜNYA KURMAYA"

Bandırma Belediyesi olarak çok heyecanlıyız. Engelli kardeşlerimizle tüm engelleri yıkmaya, engelsiz bir dünya kurmaya kararlıyız. Bandırma Belediyesi Engelsiz Yaşam Kampı talihlilerinin isimlerini ve ücretsiz kamp tarihlerini, ilçemizdeki engelli derneklerine bildirdik. Bandırma Belediyesi Erdek-Tatlısu Engelsiz Yaşam Kampı hepimize hayırlı olsun."

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Bandırma Belediyesi, Arsasını Hazineye Devretti Bandırma Belediyesi, Arsasını Hazineye Devretti
Kaynak: ANKA

Tolga Tosun, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bandırma Belediyesinden Engelsiz Yaşam Kampı - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

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