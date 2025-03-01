Bandırma-Çanakkale Karayolunda Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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Bandırma-Çanakkale Karayolunda Trafik Kazası: 1 Yaralı

Bandırma-Çanakkale Karayolunda Trafik Kazası: 1 Yaralı

Bandırma-Çanakkale karayolunda meydana gelen trafik kazasında iki araç çarpıştı. Kazada 19 yaşındaki A.Y. yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

01.03.2025 00:24  Güncelleme: 00:26
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Bandırma- Çanakkale karayolunda Balcı Çamlığı mevkiinde meydana gelen trafik kazasında iki araç çarpıştı.

Kazaya karışan 17 AFE 765 ve 10 PC 915 plakalı araçlar, çarpışmanın etkisiyle hasar alırken, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada 19 yaşındaki A.Y. boynundan yaralandı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edilerek Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bandırma-Çanakkale Karayolunda Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika

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