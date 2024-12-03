Bandırma'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Törenle Kutlandı - Son Dakika
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Bandırma'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Törenle Kutlandı

Bandırma\'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Törenle Kutlandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü, Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törenle kutlandı. Törende engelli bireylerin toplumdaki yeri vurgulandı ve bandırma İşitme ve Konuşma Engelliler Derneği Başkanı Duygu Ay önemli mesajlar verdi. Toplumda engelli bireylerin haklarına dikkat çekildi.

03.12.2024 15:16  Güncelleme: 15:18
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Cumhuriyet Meydanındaki tören ile kutlandı.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü Cumhuriyet Meydanındaki tören ile kutlandı. Cumhuriyet Meydanında Atatürk heykeline çelenk sunulması ve İstiklal Marşının okunması ardından Bandırma İşitme ve Konuşma Engelliler Derneği Başkanı Duygu Ay günün anlam ve önemi belirten bir konuşma gerçekleştirdi.

Resmi Törene Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, Bandırma Belediye Başkan Vekili Betül Agen Eraslan, engelli dernekleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Günün anlam ve önemi belirten konuşmayı Bandırma İşitme ve Konuşma Engelliler Derneği Başkanı Duygu Ay gerçekleştirdi.

Ay "Kent Konseyi Başkanımız, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi öğretmenlerinin hayatını kolaylaştıracak düzenlemeler yapılıyor olsa da, bu çalışmalar henüz istediğimiz seviyeye ulaşmış değildir. Ancak bu durum, geleceğe umutla bakmamızın önünde bir engel değildir. Kararlı bir şekilde durarak, ne istediğimizi bilerek, kimsenin 'yapamazsın' ya da 'başaramazsın' ön yargısına kulak asmadan, tüm zorluklara rağmen hayatın içerisinde daha çok yer alarak bu engelli durumunu ortadan kaldırabiliriz. Toplumda bireysel farklılıkların dikkate alınması, her bireyin hayatın her alanına eşit ve özgür bir şekilde erişimini sağlaması bakış açısıyla hareket edildiğinde, çok daha iyi sonuçlar elde edilecektir.3 Aralık Dünya Engelliler Günü, kendi yapabileceklerimizin ve gücümüzün farkına vardığımız bir gün olsun. Sevgili engelli arkadaşlarım, engelleri aşmak için güçlüyüz ve kendimizle gurur duyuyoruz. Hayat, bir yolculuktur ve bu yolculukta karşımıza çıkan engeller bizi yalnızca daha güçlü kılar. Bizler, sadece engelli bireyler değiliz; aksine hayatın zorluklarına meydan okuyan ve başarılarıyla adından söz ettiren kahramanlarız. Hepimiz, kendi hikayesini yazan birer yazar gibiyiz. Hayatın güzelliklerini, öncelikle ailemizle ve bizi seven dostlarımızla keşfetmeye değer buluyoruz. Güçlü ve her zorluğun üstesinden gelebilecek kadar yetenekliyiz. Sevgi ve saygılarımla.

Türk İşaret Dili Tercümanı Nevriye Deniz ise konuşmaları işaret dili ile aktardı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bandırma'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Törenle Kutlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bandırma'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Törenle Kutlandı - Son Dakika
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