Bandırma'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları coşkuyla gerçekleşti - Son Dakika
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Yerel

Bandırma'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları coşkuyla gerçekleşti

Bandırma'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Evrencan Gündüz sahne aldı. Büyük Zafer'in 102'nci yıl dönümü etkinlikleri bayramlaşma töreni, çelenk sunma töreni, konser ve fener alayı ile devam etti. Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, zaferin önemini vurgulayarak tüm kahramanları minnet ve şükranla anıyoruz dedi.

31.08.2024 15:05  Güncelleme: 16:10
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(BALIKESİR) - Bandırma'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Evrencan Gündüz sahne aldı.

Bandırma'da Büyük Zafer'in 102'nci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler, sabah bayramlaşma töreni ile başladı, çelenk sunma töreni ile devam etti. Etkinlikler, saat 18.00'de Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Konservatuvarı'nın genç yeteneklerinin verdiği konserle sürdü.

Kutlamaların bir diğer coşkulu anı ise saat 20.30'da Migros önünden başlayarak Cumhuriyet Meydanı'na kadar süren fener alayı oldu. Vatandaşlar ellerindeki meşaleler ve Türk bayrakları ile Bandırma sokaklarını aydınlatırken, 30 Ağustos ruhu tüm şehri sardı. Gecenin sonunda ise ünlü sanatçı Evrencan Gündüz, Cumhuriyet Meydanı'nda sahne aldı.

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, 30 Ağustos Zafer Bayramı'na ilişkin şunları söyledi:

"30 Ağustos Zafer Bayramı, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en önemli simgelerinden biridir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazanılan bu büyük zafer, aziz milletimizin bağımsızlık ve egemenlik konusundaki kararlılığının ve inancının bir göstergesidir. Bugün, bağımsızlık ve özgürlüğümüzü borçlu olduğumuz tüm kahramanlarımızı, şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz. Onların aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz. Bandırma Belediyesi olarak, her zaman ülkemizin ve milletimizin yanında olmaya, Cumhuriyetimizin değerlerini yaşatmaya ve korumaya devam edeceğiz. Bu vesileyle, tüm hemşehrilerimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, birlik ve beraberlik içinde nice bayramlar geçirmeyi temenni ediyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Bandırma'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları coşkuyla gerçekleşti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bandırma'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları coşkuyla gerçekleşti - Son Dakika
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