Bandırma'da Bayram Öncesi Berber ve Kuaförlerde Yoğunluk - Son Dakika
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Bandırma'da Bayram Öncesi Berber ve Kuaförlerde Yoğunluk

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Kurban Bayramı'na yaklaşılmasıyla birlikte berber ve kuaför salonlarında yoğunluk yaşanmaya başlandı. Bayram arifesinde temiz ve bakımlı görünmek isteyen vatandaşlar, randevu alarak yoğunluğun daha kolay yönetilebileceğine dikkat çeken tecrübeli berberler Mustafa ve Yusuf Mışak kardeşlerin tavsiyesini dikkate almalıdır.

13.06.2024 09:50
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Kurban Bayramı'nın yaklaşması ile birlikte kuaför ve berberlerde yoğunluk yaşanmaya başladı.

Özellikle bayram arifesinde, vatandaşların temiz ve bakımlı bir görünüme kavuşmak istemesi, berber ve kuaför salonlarında yoğunlukların oluşmasına sebep oldu.

Bandırma'da 26 yılını dolduran tecrübeli berberler Mustafa ve Yusuf Mışak kardeşler, vatandaşlara bayram tıraşını son güne bırakmamaları yönünde tavsiyede bulundular. Mışak kardeşler, bayram tıraşına ilişkin yoğunluğun yönetilebilir olması için randevu sistemine uyulmasını öneriyor. "Öncelikle tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum," diyen Mışak kardeşler, özellikle bayram arifesinin sabahına kadar çalışmayı planladıklarını söyledi. Vatandaşların randevu almaları durumunda yaşanacak yoğunluğun daha kolay yönetilebileceğine dikkat çeken berberler, berber ve kuaförlerin bu yoğunluğa alışık olduklarını ve vatandaşların da bu dönemde bir telaş içinde olduklarını belirttiler. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bandırma'da Bayram Öncesi Berber ve Kuaförlerde Yoğunluk - Son Dakika

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