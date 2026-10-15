Bandırma\'da fırtına sonrası Balıkesir Büyükşehir ekipleri temizlik ve onarım yaptı

Bandırma etkili olan şiddetli rüzgar ve fırtınanın ardından, Cumhuriyet Meydanı ve sahil bandında temizlik ve onarım çalışmaları gerçekleştirildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, çevreye savrulan atıkları temizlerken fırtınada devrilen aydınlatma direğini de yenisiyle değiştirdi.

Bandırma'da özellikle gece saatlerinde etkisini artıran kuvvetli rüzgar, Cumhuriyet Meydanı ve sahil bandında olumsuzluklara neden oldu. Fırtınanın ardından harekete geçen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bölgede temizlik ve bakım çalışmalarına başladı.

Meydan ve sahil bandında temizlik çalışması

Ekipler tarafından yürütülen çalışmalarda, rüzgarın etkisiyle çevreye savrulan ağaç dalları ve çeşitli atıklar toplandı. Cumhuriyet Meydanı ve sahil bandında gerçekleştirilen çalışmalarla fırtınanın geride bıraktığı olumsuzlukların giderilmesi sağlandı. Fırtına nedeniyle sahil bandında devrilen aydınlatma direği, ekipler tarafından aynı gün içerisinde yenisiyle değiştirildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, fırtınanın ardından sahadaki temizlik ve onarım çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğü belirtildi.