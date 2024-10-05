Bandırma'da Kanalizasyondan Kullanılmış Yağ Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bandırma'da Kanalizasyondan Kullanılmış Yağ Çıktı

Bandırma\'da Kanalizasyondan Kullanılmış Yağ Çıktı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, yemek firmalarının kanalizasyona döktüğü atık yağ nedeniyle tıkanan kanalizasyon bazı ev ve işyerlerine pis su bastı. Mahalle sakinleri, atık yağların çevreye zarar verdiğine dikkat çekti.

05.10.2024 11:53  Güncelleme: 11:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, tıkanan kanalizasyondan yemek firmalarının döktüğü kullanılmış yağ çıktı. Yağın kanalizasyonu tıkaması sonucu da bazı ev ve iş yerlerine pis su bastı.

Bandırma Dere Mahallesi'nde yaşanan olay da, yemek sektörleri tarafından gidere dökülen atık yağların kanalizasyon sistemine verdiği zararı bir kez daha gözler önüne serdi. Yoğurthane Sokağı ile Dere Mahallesi kesişim noktasında sık sık yaşanan kanalizasyon tıkanması sonucu mahalle de bazı ev ve işyerlerini pis su bastı.Edinilen bilgiye göre, tıkanıklığın nedeni zamanla biriken atık yağların olduğu öğrenildi. Mahalle sakinleri kanalizasyon kapağından çıkan karamel kıvamındaki yağın lokantaların atık yağlarından kaynaklandığını ifade etti.

Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) ekipleri sık sık bölgeye gelerek tıkanıklığı gidermek için çalışıyor. Ancak her seferinde tıkanıklığın nedeninin yemek atıkları ve yağlar olduğu görülüyor. BASKİ çalışanları, son tıkanıklıkta da vidanjör yardımıyla kanalizasyondan büyük miktarda yemek yağı çektiğini belirtti. Mahalle sakinleri, yemekçilik firmalarının atık yağlarını kanalizasyon sistemine boşaltmaması gerektiğini ve bunun çevreye ve altyapıya büyük zarar verdiğini dile getiriyor.

Bandırma Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kaldırım ve yola bulaşan yağı temizlemek için deterjanlı su ile yıkama işlemi gerçekleştirerek çevreye yayılan kokuyu önledi.

Bu olay, atık yağların çevreye ve altyapıya verdiği zararlar konusunda toplumsal duyarlılığın artırılması gerektiğini bir kez daha gösterdi. Mahalle sakinleri lokantaların atık yağlar konusunda daha duyarlı davranması gerektiğini ve bu yağların uygun şekilde bertaraf edilebilmesi için de yetki birimlerden sorunun biran önce çözülmesini istediklerini ifade etti. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Bandırma, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bandırma'da Kanalizasyondan Kullanılmış Yağ Çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:21 Bakanlığın kamu spotu, Demet Evgar’ı küplere bindirdi: Kalbim sıkışarak izledim Bakanlığın kamu spotu, Demet Evgar'ı küplere bindirdi: Kalbim sıkışarak izledim
10:27 İki genç kızın vahşice katledilmesi sonrası Uraz Kaygılaroğlu’nun verdiği pozlara tepki yağıyor İki genç kızın vahşice katledilmesi sonrası Uraz Kaygılaroğlu'nun verdiği pozlara tepki yağıyor
10:14 Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş: TBMM, 8 Ekim Salı günü İsrail tehdidi için toplanacak Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş: TBMM, 8 Ekim Salı günü İsrail tehdidi için toplanacak
09:49 Kasiyeri öldüren katil zanlısının annesinden skandal sözler Kasiyeri öldüren katil zanlısının annesinden skandal sözler
09:45 Türkiye, kan donduran iki olayla sarsılırken Bakan Yerlikaya’nın yaptığı paylaşım tepki çekti Türkiye, kan donduran iki olayla sarsılırken Bakan Yerlikaya'nın yaptığı paylaşım tepki çekti
15:23 “Ablam kocama göğüslerinin fotoğrafını attı“ dedi, baldızın savunması ise hayrete düşürdü "Ablam kocama göğüslerinin fotoğrafını attı" dedi, baldızın savunması ise hayrete düşürdü
15:12 Bursa halkına sorduk: ’’Babalar neden sevgisini göstermez’’ Bursa halkına sorduk: ''Babalar neden sevgisini göstermez?''
14:59 Ancelotti’nin Arda Güler’e dedikleri öyle böyle değil Ancelotti'nin Arda Güler'e dedikleri öyle böyle değil
14:52 Araştırma 39 ilde yapıldı Son seçim anketinde büyük sürprizler var Araştırma 39 ilde yapıldı! Son seçim anketinde büyük sürprizler var
14:50 Suriye’den Türkiye’ye getirilen 79 ton ceviz içi imha edildi Suriye'den Türkiye'ye getirilen 79 ton ceviz içi imha edildi
14:48 Acil serviste 12 saat tedavi olmayı bekleyen genç hemşire, hayatını kaybetti Acil serviste 12 saat tedavi olmayı bekleyen genç hemşire, hayatını kaybetti
14:47 Eşiyle kavga eden genç doktor damatlık kıyafetini giyip 6. kattan atladı Eşiyle kavga eden genç doktor damatlık kıyafetini giyip 6. kattan atladı
14:37 Binlercesi yola saçıldı, dayanışmaları göz yaşarttı Binlercesi yola saçıldı, dayanışmaları göz yaşarttı
14:30 Mazhar Alanson’un gözlerden ırak tuttuğu kızı hayatını kaybetti Mazhar Alanson'un gözlerden ırak tuttuğu kızı hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2024 12:19:23. #1.12#
SON DAKİKA: Bandırma'da Kanalizasyondan Kullanılmış Yağ Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement