Demir korkuluklara takılan kirpi, tedavi altında

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir sitenin bahçesindeki korkuluklara takılarak ağır yaralanan kirpi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin zamanında müdahalesi sayesinde kurtarılarak yeniden doğal yaşamına kazandırıldı.

Olay, Bandırma İhsaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir sitenin bahçe duvarından atlamaya çalışan kirpi, demir korkuluklara takılarak ağır şekilde yaralandı. Korkulukta asılı halde mahsur kalan hayvanı fark eden vatandaşlar durumu Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin 444 40 10 numaralı çağrı merkezine bildirdi.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi ekipleri, yaralı kirpiye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Titiz bir çalışma sonucu bulunduğu yerden kurtarılan kirpinin yoğun kan kaybettiği belirlendi. Acil olarak Bandırma Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi'ne götürülen kirpi, veteriner hekimler tarafından operasyona alındı. Gerçekleştirilen müdahale sonucunda hayata tutunan kirpinin yaraları 5 dikişle kapatıldı. Tedavi ve gözlem sürecinin ardından sağlık durumunun iyiye gitmesi üzerine kirpi, yeniden doğal ortamına bırakılmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi. - BALIKESİR