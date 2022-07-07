Vatandaşlar bayramlık alışveriş için şehir merkezinde bulunan işletmelerde yoğun oluşturmaya başladı. Alışverişlerini son zamana bırakmayan vatandaşlar hazırlıklarını sürdürüyor. Bandırma'da beklenen yoğunluk yaşanırken esnaflar kalabalığın alışverişe yansımadığını belirtti. Yiyecek ve giyim reyonlarında yoğunluk oluşurken, çocuklarına ve kendilerine bayramlık kıyafet almak isteyen vatandaşlar giyim dükkanlarını dolaşıp, bayram şekeri almak isteyen vatandaşlar da şeker ve baklava satılan dükkanlara uğruyor. - BALIKESİR

Balıkesirli Besici: Bazı Şeylerin Değişmesi Lazım Artık. Padişahlık Sistemi Değil Bu

Kaynak: İHA

alışveriş, Balıkesir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Bandırma'da kurban bayramı yoğunluğu başladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.