Bandırma'da kurban bayramı yoğunluğu başladı - Son Dakika
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Bandırma'da kurban bayramı yoğunluğu başladı

07.07.2022 16:18
Bandırma'da kurban bayramı yoğunluğu başladı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kurban bayramı öncesi çarşıda yoğunluk başladı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kurban bayramı öncesi çarşıda yoğunluk başladı.

Vatandaşlar bayramlık alışveriş için şehir merkezinde bulunan işletmelerde yoğun oluşturmaya başladı. Alışverişlerini son zamana bırakmayan vatandaşlar hazırlıklarını sürdürüyor. Bandırma'da beklenen yoğunluk yaşanırken esnaflar kalabalığın alışverişe yansımadığını belirtti. Yiyecek ve giyim reyonlarında yoğunluk oluşurken, çocuklarına ve kendilerine bayramlık kıyafet almak isteyen vatandaşlar giyim dükkanlarını dolaşıp, bayram şekeri almak isteyen vatandaşlar da şeker ve baklava satılan dükkanlara uğruyor. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

alışveriş, Balıkesir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bandırma'da kurban bayramı yoğunluğu başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bandırma'da kurban bayramı yoğunluğu başladı - Son Dakika
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