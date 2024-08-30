Bandırma'da ocakta unutulan tencere yangına sebep oldu - Son Dakika
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Yerel

Bandırma'da ocakta unutulan tencere yangına sebep oldu

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Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki bir evin çatı katında ocakta unutulan tencere nedeniyle yangın çıktı. Yangın sonucu ikamet kullanılamaz hale gelirken dumandan etkilenenler oldu.

30.08.2024 15:49  Güncelleme: 15:52
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Bandırma'da ocakta unutulan tencere yangına sebep oldu

BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki bir evin çatı katında ocakta unutulan tencere nedeniyle yangın çıktı. Yangın sonucu ikamet kullanılamaz hale gelirken dumandan etkilenenler oldu.

Bandırma'ya bağlı Ayyıldız Mahallesi, 4043 Sokak, No: 27 adresindeki ikametin çatı katında yangın çıktı. Bir çiftin evde salça yaparken tencereyi ocakta unutması nedeniyle çıktığı öğrenilen yangına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Bandırma Grup Amirliği, Orman İşletme Müdürlüğü ve Bandırma 911 Arama Kurtarma Derneği ekipleri tarafından müdahale edildi. Yangın ekiplerin koordineli çalışması sayesinde kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangın sonucu maddi zarar meydana gelirken dumandan etkilenenler ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Meydana gelen olay ile ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İHA

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