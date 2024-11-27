Bandırma'da Spor Müsabakaları İçin Güvenlik Tedbirleri Artırıldı - Son Dakika
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Bandırma'da Spor Müsabakaları İçin Güvenlik Tedbirleri Artırıldı

Bandırma\'da Spor Müsabakaları İçin Güvenlik Tedbirleri Artırıldı

Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal başkanlığında düzenlenen İlçe Spor Güvenlik Kurulu toplantısında, 2025 sezonunda futbol ve basketbol müsabakalarının güvenliği için alınacak önlemler masaya yatırıldı. Geçtiğimiz haftaki tatsız olaylar sonrası güvenlik önlemleri gözden geçirildi.

27.11.2024 17:36  Güncelleme: 17:38
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2025 sezonu profesyonel ve amatör futbol ile basketbol müsabakalarının güvenli ve emniyetli bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal başkanlığında, İlçe Spor Güvenlik Kurulu toplantısı düzenlendi. Toplantı, Bandırma Kaymakamlık makamında gerçekleşti.

Toplantıda, geçtiğimiz hafta Bandırma spor'un lider takım Kocaelispor ile oynayacağı maç öncesinde Karacabey yol güzergahında akaryakıt istasyonundan taraftarlar arasında yaşanan tatsız olaylar detaylı bir şekilde ele alındı. Ayrıca, Bandırma'da 2024 yılı boyunca gerçekleştirilecek tüm spor müsabakalarında alınacak güvenlik önlemleri gündeme geldi. Özellikle Bandırmaspor'un Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maç ve 3 Aralık 2024 tarihinde yapılması planlanan Türkiye Ziraat Kupası 4. Eleme Turu'nda Karacabey Belediyespor karşılaşması için alınacak tedbirler değerlendirildi.

Karacabey Belediyespor un güvenlik önlemler kategorisinin değişmesi nedeniyle güvenlik tedbirlerinin bir miktar azaltılmasına karar verildi. Ancak, maçta yine de 100 özel güvenlik görevlisi görev alacak. Bunun yanı sıra, Bandırma'da gerçekleşecek spor müsabakalarında taraftarların giriş ve çıkışlarında üst aramaları ve araç kontrollerinin yoğunlaştırılacağı, böylece seyirciler için daha güvenli bir ortam oluşturulacağı ifade edildi..

Toplantının sonunda, spor etkinliklerinde şiddet ve düzensizliğin önlenmesi için alınacak tedbirlerin, taraftarların müsabaka alanlarına gidiş ve dönüş güzergahlarını da kapsayacak şekilde uygulanması gerektiği vurgulandı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bandırma'da Spor Müsabakaları İçin Güvenlik Tedbirleri Artırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bandırma'da Spor Müsabakaları İçin Güvenlik Tedbirleri Artırıldı - Son Dakika
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