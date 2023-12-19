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Bandırma'da yaralı kediye acil ameliyat - Son Dakika
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Bandırma'da yaralı kediye acil ameliyat

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi'ne ihbar edilen yaralı bir kedinin, iki olta iğnesi yuttuğu anlaşıldı. Hayati tehlikesi bulunan kedi acil ameliyata alındı.

Bandırma\'da yaralı kediye acil ameliyat
19.12.2023 - 10:27,
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi'ne ihbar edilen yaralı bir kedinin, iki olta iğnesi yuttuğu anlaşıldı. Hayati tehlikesi bulunan kedi acil ameliyata alındı.

Bandırma'da, sahil bandında dolaşan vatandaşlar bir kedinin ağzından olta misinası sarktığını ve bitkin olduğunu fark etti. Daha sonra bu durum, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi'ne haber edildi. İhbar üzerine hızla kedinin bulunduğu noktaya gelen ekipler, yaralı hayvanı tedavi merkezine götürdüler.

Yetkililerden edinilen bilgiye göre; kedinin iki adet olta iğnesi yutmuş olduğu ve sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. Röntgen sonuçları üzerine, bu iğnelerin kedinin midesine saplandığı anlaşıldı. Yaralı hayvanın acil olarak ameliyata alınması gerektiği ifade edildi. Ameliyat edilen kedinin midesinde bulunan 2 adet olta iğnesinin başarılı bir operasyonla çıkartıldığı ve kedinin yoğun bakımda müşahede altında olduğu öğrenildi.

Herkesin çevre ve hayvanlara karşı daha dikkatli ve sorumlu davranması gerektiği kaydedilirken sokak hayvanlarına zarar vermemek adına, misina iğnelerinin gelişigüzel atılmaması önemle vurgulandı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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