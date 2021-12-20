Bandırma Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bingül: "Arkadaşımıza atılmış tokat hepimize atılmıştır" - Son Dakika

Gazeteci Muharrem Sarıkaya'nın İHA muhabiri Ahmet Demir'e tokat atmasına tepkiler çığ gibi büyüyor.

Bandırma Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Kaan Bingül, yaşanan olayı kınadıklarını belirterek, "Doğudan batıya, kuzeyden güneye Türkiye'nin en ücra köşesinde bile fotoğraf ve haberleriyle halkı gerçeklerle buluşturmak için çalışan basın emekçilerinden oluşan büyük bir aileyiz. Arkadaşımıza atılan tokat hepimize atılmıştır. Mevki ve makamın gücüne aldanıp, emekçi ve emeğin değerini unutanlara bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Hiç kimse titrine, ismine, pozisyonuna güvenerek basın emekçilerine el kaldırmaya kalkmasın, emek ağırdır altında kalırsınız. Meslektaşımız Ahmet Demir'in sonuna kadar yanındayız. Çirkin saldırıyı gerçekleştiren Muharrem Sarıkaya'dan özür değil, istifa etmesini istiyoruz" şeklinde konuştu. - BALIKESİR