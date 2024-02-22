Bandırma Körfezi\'nde Kayıp Mürettebatı Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Marmara Denizi'nde batan kuru yük gemisinin kayıp mürettebatını arama çalışmaları Bandırma Körfezi'nde devam ediyor.
Marmara Denizi'nde İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan kuru yük gemisinin kayıp mürettebatlarını bulmak için çalışmalar dört koldan devam ediyor. Kayıp denizcileri arama tarama faaliyetleri Bandırma Körfezi'ne de kaydırıldı. Bandırma Körfezi'nde arama kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla, Bandırma Kaymakamlığı koordinesinde, kaybolan kayıp denizciler için Bandırma Körfezi'nin tüm kıyılarında, BAĞFAŞ, Aşağıyapıcı, Tatlısu, Dalyan, Büyükbakraç, Çakıl, Karşıyaka ve adalar mevkiinde arama çalışmalarına başlandı. Bandırma merkezli, Balıkesir AFAD Müdürlüğü'nün planlaması ve görevlendirmesi ile 911 Arama Kurtarma Derneği, körfezi didik didik ediyor.
Dernek Başkanı Mustafa Gürsoy, derneğin arama faaliyetlerine önümüzdeki günlerde de devam edeceğini belirtirken, henüz bu bölgede herhangi bir bulguya rastlanmadığını ifade etti. 911 Arama Kurtarma Derneği Başkanı Mustafa Gürsoy, "Öncelikle hayatlarını kaybeden denizci arkadaşlarımıza rahmet diliyoruz. Arama çalışmalarının Bandırma Körfezi'ne kaydırılmasından sonra Balıkesir Valiliği ve Bandırma Kaymakamlığı devreye girdi. Balıkesir AFAD Müdürlüğü'nün çağrısı üzerine kriz masasında yerimizi aldık. Görev sorumluluk alanımız da BAĞFAŞ, Aşağıyapıcı, Tatlısu, Dalyan, Büyükbakraç, Çakıl, Karşıyaka ve adalar mevkiinde sahil taraması yapıyoruz. 3 gündür Bandırma Körfezi'nde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Arama kurtarma ekiplerinde yalnızca biz değil, Sahil Güvenlik ekipleri, AFAD, Bandırma İtfaiye gibi birçok resmi kurumlar kendi alanlarında arama ve tarama faaliyetlerini sürdürüyor. Bu bölgede herhangi bir bulguya rastlayamadık ama rastlayabilir umuduyla rutin olarak taramaya devam ediyoruz. Arama çalışmalarımıza yetkili makamlarımız tarafından dur diyene kadar bizler çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. - BALIKESİR
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