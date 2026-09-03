Bandırma Levent Mahallesi\'ndeki sarp arazide çıkan yangın, helikopterli müdahaleyle söndürüldü

HABER: SEFER TALAY

(BALIKESİR) - Balıkesir'in Bandırma ilçesi Levent Mahallesi'nde sarp arazide çıkan yangın, itfaiye ve orman ekipleri ile söndürme helikopterinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Levent Mahallesi'nde sarp arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Balıkesir İtfaiyesi Bandırma Grup Amirliği'ne bağlı 2 araç ve 8 personel sevk edildi.

Ekipler, rüzgarın da etkisiyle yayılan alevlere müdahale ederken bölgeye takviye ekipler gönderildi.

Söndürme çalışmalarına 4 itfaiye arazözü, İlçe Hizmetleri'ne bağlı 1 su tankeri, Bandırma Belediyesi'ne ait 1 su tankeri, 4 orman arazözü, 1 Eti Maden itfaiye aracı ve 1 söndürme helikopteri katıldı.

Ekiplerin koordineli müdahalesiyle yangın söndürülürken, bölgede soğutma çalışmaları da tamamlandı.