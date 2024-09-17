Bandırma'nın Kurtuluşu Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Bandırma'nın Kurtuluşu Coşkuyla Kutlandı

Bandırma\'nın Kurtuluşu Coşkuyla Kutlandı

Balıkesir'in Bandırma İlçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıldönümü resmi törenler ile kutlandı.

17.09.2024 14:19  Güncelleme: 14:21
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Balıkesir'in Bandırma İlçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıldönümü resmi törenler ile kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende Atatürk heykeline çelenk sunuldu, İstiklal Marşı okundu. Törene siyasi temsilciler, askeri yetkililer, yerel yöneticiler, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Cumhuriyet Meydanındaki törenlere İlçe Kaymakamı Engin Aksakal, İyi Parti Milletvekili Turhan Çömez, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Esat Çetin, Belediye Başkanı Dursun Mirza, Rektör İsmail Boz, Cumhuriyet Başsavcısı Cüneyt Demirdaş, Adalet Komisyon Başkanı Mehmet Kahyaoğlu, Kent Konseyi Başkanı Murat Ergöz, Siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Cumhuriyet Caddesindeki törenler ise belediye başkanı Dursun Mirza'nın konuşması ile başladı. Dursun Mirza günün anlam ve önemini belirten konuşmasını Mustafa Kemal'in askerlerini kutluyorum diyerek sona erdirdi.

Bu gün bizim gurur günümüz, bu gün bizim iftihar günümüz, bu gün bağımsızlığa ve özgürlüğe sevdalı Türk Milleti'nin zafer günü diyen İlçe Kaymakamı Engin Aksakal " Milli Mücadele ve Kurtuluş Savaşı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını Samsun'a ulaştıran Bandırma Vapurunun tarih yolculuğu ile başlamıştı. Talihin cilvesine bakınız ki, İstiklal Harbinin Son kurşunları da bu topraklarda atıldı. Mütareke yıllarında milletimiz emperyalistlere karş1 önce Müdafaa-i Hukuk cemiyetleri kurarak mücadele etmiş ve daha sonra Kuvay-1 Milliye birlikleriyle silahlı direnişe geçmiştir. Şehrimizde de bu direniş ruhu Bandırma'nın işgal tarihi olan 2 Temmuz 1920'den çok önce doğmuştur. Balıkesir ve Bandırma, Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesinde kritik roller üstlenmiştir. Bandırma Vapuru,1919'da Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışı ile başlayan milli mücadeledeki İlk adım olup, milli birlik, bütünlük ve bağımsızlığın simgesidir" dedi.

Cumhuriyet Meydanındaki törenin ardından protokol, Ayyıldız Tepe Mahallesi'ndeki "Son Kurşun Anıtı"na geçti.Törende Bandırma Kaymakamlığı, Garnizon Komutanlığı ve Bandırma Belediyesi'nin Atatürk Anıtına çelenk sunmasının ardından Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

Ayyıldıztepe şehitler abıdesinde Mozoloye çelenklerin sunulması, Saygı duruşu ve istiklal marşın okunması ardından Bir manga asker "Saygı atışı" yaptı, ardından Kuran'ı Kerim okundu, Bandırma İlçe Müftüsü Dr. Abdülhamit Pehlivan dua etti.

Törenin ardından pilav-ayran ikramında bulunuldu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bandırma'nın Kurtuluşu Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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