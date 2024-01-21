 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bandırma'nın Yetiştirdiği Üç Kuşak Kırkpınar Başpehlivanı Sabri Acar Vefat Etti - Son Dakika
Üye Girişi

Bandırma'nın Yetiştirdiği Üç Kuşak Kırkpınar Başpehlivanı Sabri Acar Vefat Etti

Bandırma'nın üç kuşak Kırkpınar başpehlivanı yetiştiren ailenin son temsilcisi Sabri Acar, 79 yaşında vefat etti. Cenaze törenine birçok önemli isim katıldı.

Bandırma\'nın Yetiştirdiği Üç Kuşak Kırkpınar Başpehlivanı Sabri Acar Vefat Etti
21.01.2024 - 17:26,  Güncelleme: 17:35
Abone Ol

Bandırma'nın yetiştirdiği üç kuşak Kırkpınar Başpehlivan çıkaran ailenin son temsilcisi Sabri Acar (79) vefat etti.

21 Ocak 2024 Pazar günü, ikindi namazının ardından, doğum yeri olan ve "Pehlivanlar köyü" olarak bilinen Erikli kırsal mahallesi'nde toprağa verildi. Cenaze törenine, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, Ak Parti İl Başkanı Mehmet Aydemir, Başpehlivan Hasan Zeybek, eski Başpehlivan Sabri Geçer ve Bandırma güreş ağası Orhan Narin'in yanı sıra çok sayıda güreşçi ve vatandaşlar katıldı.

Bandırma'ya bağlı Erikli köyünde, 1945 yılında doğan Sabri Acar'ın dedesi Kara Ali Acar ve babası Hasan Acar da Kırkpınar başpehlivanlarıydı. Uzun süredir Bandırma'da, kızının evinde rahatsız olan Sabri Acar, 1979 ve 1985 yıllarında Kırkpınar başpehlivanlığını kazanmıştı. Kırkpınar'da 5 kez de ikinci olan Sabri Acar, son dönemlerde Türkiye Güreş Federasyonu'nda gözlemcilik ve teknik danışmanlık görevlerinde bulunmuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Erikli, Ölüm, Yerel, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bandırma'nın Yetiştirdiği Üç Kuşak Kırkpınar Başpehlivanı Sabri Acar Vefat Etti - Son Dakika


10:20
TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Barış Atay'ın İstanbul adayımız olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Barış Atay'ın İstanbul adayımız olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor
10:14
Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulacak! Meteoroloji'den 28 ilimize sarı kodlu uyarı Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulacak! Meteoroloji'den 28 ilimize sarı kodlu uyarı
09:58
Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlere karşılık verildi, 14 terörist etkisiz hale getirildi Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlere karşılık verildi, 14 terörist etkisiz hale getirildi
09:50
Fenerbahçe'nin yediği gol öncesinde faul var mı? Yorumcular aynı kararda hemfikir oldu Fenerbahçe'nin yediği gol öncesinde faul var mı? Yorumcular aynı kararda hemfikir oldu
09:41
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek zam teklifi salı günü Meclis'te görüşülecek SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek zam teklifi salı günü Meclis'te görüşülecek
09:33
Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 18 kişi yaralandı Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 18 kişi yaralandı
09:26
Erzurum'da trafikte yol verme tartışması: Polis memuruna saldıran şahıs gözaltına alındı Erzurum'da trafikte yol verme tartışması: Polis memuruna saldıran şahıs gözaltına alındı
09:14
Rıdvan Dilmen: Okan Buruk bir gün A Milli Takım teknik direktörü olacak Rıdvan Dilmen: Okan Buruk bir gün A Milli Takım teknik direktörü olacak

Son Dakika
10:20 TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Barış Atay'ın İstanbul adayımız olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor
10:14 Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulacak! Meteoroloji'den 28 ilimize sarı kodlu uyarı
09:58 Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlere karşılık verildi, 14 terörist etkisiz hale getirildi
09:50 Fenerbahçe'nin yediği gol öncesinde faul var mı? Yorumcular aynı kararda hemfikir oldu
09:41 SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek zam teklifi salı günü Meclis'te görüşülecek
09:33 Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 18 kişi yaralandı
09:26 Erzurum'da trafikte yol verme tartışması: Polis memuruna saldıran şahıs gözaltına alındı
09:14 Rıdvan Dilmen: Okan Buruk bir gün A Milli Takım teknik direktörü olacak
09:15 Seyyar Satıcı, İstanbul'da Vapurdan Düşen Yolcuyu Kurtardı
09:06 Güzel oyuncu Müge Boz, ikinci kez anne oluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2024 10:32:21. #1.12#
SON DAKİKA: Bandırma'nın Yetiştirdiği Üç Kuşak Kırkpınar Başpehlivanı Sabri Acar Vefat Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement