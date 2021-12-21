Bandırma Pazarcılar Odasına Kaplan Aday - Son Dakika

Balıkesir'in Bandırma İlçesinde Balıkçılar Manavlar ve Pazarcılar Odasının Şubat ayında gerçekleştireceği Olağan Genel Kurulda 21 yıldır pazarcılık yapan Yücel Kaplan, başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

Bandırma'da 21 yıldır pazarcıkık yapan Yücel Kaplan Balıkçılar Manavlar ve Pazarcılar Odasının Şubat ayında gerçekleştireceği Olağan Genel Kurulda Başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Kaplan, yaptığı açıklamada, " 16.11.1969 Bandırma doğumluyum.Evli 2 çocuk babasıyım.1990dan beri babadan oğula pazarcılık mesleğimi sürdürüyorum.. Hayata geçireceğimiz projelerimiz var.

Odamızın ve mesleğimizin en iyi yerlere taşınmadığı kanaatına vardım.Yapılmasını istediğim plan ve projeleri hayata geçirmek için aday oldum.. Ayrıca seçim zamanlarında oy istemek için yanınızda olmadığımızı belirtmek

isterim.Mesleğimizin saygınlığını en iyi yerlere taşıyacağımızı yönetim kurulumuzla amaç ediniyoruz.En yakın zamanda yol haritamızı sizlerle birlikte belirleyerek sürekli iletişim halinde olacağız.Şubat 2022 yılında gerçekleşecek olan genel kurulumuzun başta odamıza üst kuruluşlarımıza ve pazara esnafımıza hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz.Önceki dönem görev yapmış başkanlarımıza,mevcut başkan ve yönetim kurulunun odamıza yapmış olduğu hizmetlerinden dolayı teşekkür eder,diğer adaylara başarılar dilerim" diye konuştu. - BALIKESİR