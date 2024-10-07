Bandırma Tarih Kulübü Dergisi Tanıtıldı - Son Dakika
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Bandırma Tarih Kulübü Dergisi Tanıtıldı

Bandırma Tarih Kulübü Dergisi Tanıtıldı

Bandırma Tarih Kulübü Dergisi'nin tanıtım etkinliği yapıldı, gelir burs fonuna bağışlandı.

07.10.2024 11:03
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Bandırma Tarih Kulübü Dergisi'nin basımına destek veren kurumlar, bugün Santral Kültür Merkezi'nde düzenlenen tanıtım ve imza etkinliğinde bir araya geldi. Etkinlik, Bandırma halkının ve tarih meraklılarının yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Derginin editörlüğünü Bandırma Tarih Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Çağatay ve tarihçi Sema Odacıl üstlenirken, dergiye katkıda bulunan yazarlar arasında Prof. Dr. Mehmet Karayaman, Dr. Ulaş Töre Sivrioğlu, Enver Ayaz ve Derya Çağatay yer aldı. Etkinlikte, dergide yer alan makaleler ve Bandırma'nın tarihi üzerine katılımcılara önemli bilgiler sunuldu.

Gelirler Burs Fonuna Bağışlandı

Etkinlik aynı zamanda önemli bir sosyal sorumluluk projesine de ev sahipliği yaptı. Elde edilen gelirler, Atatürkçü Düşünce Derneği'nin burs fonlarına bağışlanarak, çağdaş nesiller yetiştirme amacıyla mücadele eden öğrencilere destek sağlandı. Etkinlikte ayrıca, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Bandırma'ya gelişinin 99. yıl dönümü dolayısıyla bir sunum gerçekleştirildi. Sunumda, Bandırma'nın kurtuluş tarihi ve Atatürk'ün bu süreçteki rolü anlatıldı. Bunun yanı sıra, 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü'ne özel olarak eğitimdeki güncel sorunlar ve öğretmenlerin toplumsal rolü üzerine de önemli mesajlar verildi.

Bandırma Tarih Kulübü, yerel tarih çalışmalarıyla Atatürkçü nesillerin yetişmesine katkı sunmayı sürdüreceklerini belirterek, etkinliğe katılan tüm destekçilere teşekkür etti. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Kültür, Eğitim, Yerel, Burs, Son Dakika

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