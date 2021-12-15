Bandırmaspor - Balıkesirspor maçının ardından - Son Dakika

- Bandırmaspor - Balıkesirspor maçının ardından

BALIKESİR - Balıkesirspor'u 3-0'la geçen Bandırmaspor'da Teknik Direktör Mustafa Gürsel, stresli başladıkları maçı kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi. Balıkesirspor Yardımcı Antrenörü İzzet Karakulak ise, "Ligin son sırasındayız, yenilmeye tahammülümüz yok" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında Bandırmaspor, Balıkesirspor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Bandırmaspor 3-0 kazandı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, "Öncelikle kazandığımız için çok mutluyuz. Oyuna başlarken stresli başladık. 2 maçtır kazanamamanın stresi vardı. Oyun kontrolünün bizde olmasına rağmen gerekli pozisyonu bulamadık. Saha içerisindeki dönerli döngüleri yapamadık. İkinci yarı gol atınca sporcularımızın üzerindeki stres üzerlerinden kalktı. Hava şartlarının rüzgarlı ve yağmurlu olmasına rağmen golü bulduktan sonra güzel ataklar bulmaya başladık. Bugün bu 3 puan bizim için önemliydi. Kazandığımız için çok mutluyuz. Balıkesir'in iki güzide takımının müsabakasında bu derbi maçı da kazandığımız için mutluyuz. Oyuncularımızı da kutluyorum, tüm Bandırma camiasına armağan olsun" ifadelerini kullandı.

Balıkesirspor Yardımcı Antrenörü İzzet Karakulak da, "Mutlu olamadığımız bir sonuç elde ettik. İlk yarıda dirençli maç sergiledik. Rakibimize hemen hemen hiç fırsat vermedik, hatta ceza sahamıza sokmadık diyebiliriz. Müsabakanın 48. dakikasında kırılma noktası var. Savunma oyuncumuz yere takılıp düşünce hücum oyuncuların önü açıldı. Golü yedikten sonra maçı riske atmak zorunda kalıyorsun. Bizler mutlak 3 puan parolasıyla geldik. Ligin son sırasındayız, yenilmeye tahammülümüz yok. Fiziksel koşullar, hava koşulları takımızı zorluyor. Artık bu maçı unutup önümüzdeki Altınordu maçına bakacağız" diye konuştu.