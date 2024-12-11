Banyoda Soba Yangına Neden Oldu

Banyoda yakılan soba ev yangına neden oldu
DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde banyoda yakılan odun sobası yangına neden oldu.
Merkez Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi 23.Sokak'ta bir binanın 6'ncı katında kalan yaşlı çiftin banyoda yaktığı odun sobası nedeniyle evde yangın çıktı.
Komşular, çifti evden çıkartarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yangın, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sağlık ekipleri, tedbir amaçlı yaşlı çifttin sağlık kontrollerini yaptı.
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