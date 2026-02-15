Gebze\'de Barış Manço eserleriyle anıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK), Türk müziğinin unutulmaz ismi Barış Manço anısına Gebze'de konser düzenledi.

Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, KO-MEK müzik branşı eğitmenleri sahne aldı. Solist Refik Uğur Tan'ın Barış Manço'nun sevilen şarkılarını seslendirdiği gecede, "Gülpembe", "Dağlar Dağlar", "Unutamadım", "Hal Hal" ve "Dönence" gibi eserler salonu dolduran vatandaşlar tarafından hep bir ağızdan söylendi.

Programa katılan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yaygın Eğitim Şube Müdürü Lokman Ceyhan, KO-MEK'in sadece mesleki eğitim değil, kültür ve sanat alanında da önemli çalışmalara imza attığını belirtti. Ceyhan, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen eğitmenlere teşekkür etti.

Konserin sonunda Lokman Ceyhan tarafından sahne alan eğitmenlere çiçek takdim edildi. Program, katılımcıların hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi. - KOCAELİ