Gebze'de Barış Manço eserleriyle anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Gebze'de Barış Manço eserleriyle anıldı

Gebze\'de Barış Manço eserleriyle anıldı
15.02.2026 09:20  Güncelleme: 09:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları, Barış Manço'nun anısına Gebze'de konser düzenledi. Etkinlikte KO-MEK müzik eğitmenleri, Manço'nun sevilen şarkılarını seslendirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK), Türk müziğinin unutulmaz ismi Barış Manço anısına Gebze'de konser düzenledi.

Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, KO-MEK müzik branşı eğitmenleri sahne aldı. Solist Refik Uğur Tan'ın Barış Manço'nun sevilen şarkılarını seslendirdiği gecede, "Gülpembe", "Dağlar Dağlar", "Unutamadım", "Hal Hal" ve "Dönence" gibi eserler salonu dolduran vatandaşlar tarafından hep bir ağızdan söylendi.

Programa katılan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yaygın Eğitim Şube Müdürü Lokman Ceyhan, KO-MEK'in sadece mesleki eğitim değil, kültür ve sanat alanında da önemli çalışmalara imza attığını belirtti. Ceyhan, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen eğitmenlere teşekkür etti.

Konserin sonunda Lokman Ceyhan tarafından sahne alan eğitmenlere çiçek takdim edildi. Program, katılımcıların hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Barış Manço, Etkinlikler, Gebze, Müzik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gebze'de Barış Manço eserleriyle anıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Saatlerdir dehşeti yaşıyorlar Burası göl değil iki ili birbirine bağlayan kara yolu Saatlerdir dehşeti yaşıyorlar! Burası göl değil iki ili birbirine bağlayan kara yolu
Köpeklere yaptıkları kan dondurmuştu Sapık doktorun cezası düşürüldü Köpeklere yaptıkları kan dondurmuştu! Sapık doktorun cezası düşürüldü
Münih’te Rubio, Şeybani ve Abdi aynı masada “Bin kelimeye bedel fotoğraf“ notuyla paylaşıldı Münih'te Rubio, Şeybani ve Abdi aynı masada! "Bin kelimeye bedel fotoğraf" notuyla paylaşıldı
Trump: İran’da rejim değişmesi olabilecek en iyi senaryodur Trump: İran'da rejim değişmesi olabilecek en iyi senaryodur
IMF’den Türkiye’nin ekonomi programına övgü IMF'den Türkiye'nin ekonomi programına övgü
Vatandaşın isyanı karşılık buldu Bakan Gürlek yeni projeyi ilk kez duyurdu: Alo Adalet hattı kuracağım Vatandaşın isyanı karşılık buldu! Bakan Gürlek yeni projeyi ilk kez duyurdu: Alo Adalet hattı kuracağım

10:15
Dünyanın en büyüklerindendi, yüzlerce şubesini kapatıyor
Dünyanın en büyüklerindendi, yüzlerce şubesini kapatıyor
10:15
Hesabı ortak ödediler, dayağı tek başına yedi Her şey 13 binlik “çerez“ ile başladı
Hesabı ortak ödediler, dayağı tek başına yedi! Her şey 13 binlik "çerez" ile başladı
10:08
Obama: Uzaylılar gerçek ama ben onları hiç görmedim
Obama: Uzaylılar gerçek ama ben onları hiç görmedim
09:45
İsimleri tek tek paylaştılar Bu liste doğruysa vay dünyanın haline
İsimleri tek tek paylaştılar! Bu liste doğruysa vay dünyanın haline
09:25
Düğmeye basıldı Yüz binlerce kişinin emekliliği iptal
Düğmeye basıldı! Yüz binlerce kişinin emekliliği iptal
09:09
İngiltere Başbakanı Starmer: Avrupa halkını korumak için savaşmaya hazır olmalı
İngiltere Başbakanı Starmer: Avrupa halkını korumak için savaşmaya hazır olmalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2026 10:32:51. #7.11#
SON DAKİKA: Gebze'de Barış Manço eserleriyle anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.