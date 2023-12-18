Bariyere çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı

DENİZLİ - Denizli'de arkadan çarpan otomobil nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aracıyla bariyere çarparak takla attı. Kazada bir kişi yaralandı.

Kaza, Pamukkale ilçesi Dokuzkavaklar Mahallesi Ankara Bulvarı yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 20 AGC 881 plakalı aracıyla seyir halinde olan M.A.K'nin, önünde ilerleyen M.M yönetimindeki 34 CUC 216 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybettiği belirtilen M.M, yönetimindeki otomobil korkuluk demirlerine çarpmasının ardından takla atarak ters döndü. Kazanın etkisiyle yola saçılan parçalar anayol üzerinde ilerleyen A.O.U yönetimindeki 20 AE 2399 plakalı hafif ticari aracın ön camında hasara yol açtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ters dönen araçtan M.M'yi çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinden ilk müdahalesi tamamlanan M.M, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bir süre trafiğe kapatılan yol, hasarlı araçların kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı. Hastaneye kaldırılan yaralı sürücünün ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.