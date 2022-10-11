Baro Başkanı Bilal Doğan, 'çiçek' yerine SMA hastasına 'bağış' istedi - Son Dakika
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Baro Başkanı Bilal Doğan, 'çiçek' yerine SMA hastasına 'bağış' istedi

11.10.2022 11:08
Baro Başkanı Bilal Doğan, 'çiçek' yerine SMA hastasına 'bağış' istedi

Adıyaman Baro Başkanlığına yeniden seçilen Av. Bilal Doğan, tebrik çiçekleri yerine avukat arkadaşının SMA hastası olan çocuklarına bağış yapılmasını istedi.

Adıyaman Baro Başkanlığına yeniden seçilen Av. Bilal Doğan, tebrik çiçekleri yerine avukat arkadaşının SMA hastası olan çocuklarına bağış yapılmasını istedi.

Geçtiğimiz hafta sonu Adıyaman Barosu'nun 34. Olağan genel kurulunda mevcut Başkan Bilal Doğan yeniden başkanlığa seçildi.

Bilal Doğan, sosyal medyasından paylaşım yaparak kendisine çiçek gönderilmemesine, yerine SMA hastasının hesabına bağış yapılmasını istedi.

Alkışlanacak bir davranış sergileyen Bilal Doğan paylaşımında, "Adıyaman Barosu Başkanlığına yeniden seçilmem nedeniyle çiçek gönderilmesi yerine Şanlıurfa Barosuna kayıtlı meslektaşımın SMA TİP 1 Hastası oğulları Mustafa Yağız'ın TR54 0001 0090 1020 9912 3050 01 Iban numaralı hesaba bağış yapılmasını rica ederim" dedi. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

Bilal Doğan, Adıyaman, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Baro Başkanı Bilal Doğan, 'çiçek' yerine SMA hastasına 'bağış' istedi - Son Dakika

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