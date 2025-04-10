Bartın'da Emniyet Teşkilatı'nın 180. Yıl Kutlaması

Bartın'da polisin kuruluş kutlamalarında renkli görüntüler

BARTIN - Bartın'da Emniyet Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü nedeniyle gerçekleştirilen etkinliklerde renkli görüntülere sahne oldu.

Bartın'da sabah saat 09: 00'da İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş ve Bartın Emniyet Müdürü Ünsal Hayal'ın adına telsizden yapılan kutlama anonsu ile başladı.

Anonsun ardından ise Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk bırakma töreni gerçekleştirildi. Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, ve polis dernekleri tarafından çelenk bırakılmasının ardından ise polis araçlarının geçiş korteji gerçekleştirildi. Sirenlerin açık bir şekilde yapılan kortej tören alanındakilere çoşkulu anlar yaşattı.